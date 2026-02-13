"En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos": Trump confirma que el portaviones Gerald R. Ford será trasladado desde el Caribe hasta Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un segundo portaviones se dirigirá pronto a Oriente Medio, con lo que se eleva la amenaza militar contra Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.

"Partirá muy pronto", confirmó Trump a los periodistas al ser consultado sobre los informes publicados más temprano acerca de que el USS Gerald Ford sería trasladado del Caribe a Oriente Medio.

"En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos", advirtió el presidente republicano, quien se ha caracterizado por cumplir sus amenazas en escenarios como el de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Dos funcionarios de Estados Unidos en condición de anonimato habían adelantado en la mañana del viernes a Reuters que el movimiento del portaviones USS Gerald R. Ford se sumaría al USS Abraham Lincoln.

El Abraham Lincoln fue trasladado junto con varios destructores lanzamisiles, aviones de combate y aviones de vigilancia hasta a Oriente Medio en las últimas semanas.

Uno de los funcionarios explicó a Reuters que el portaviones Gerald R. Ford tardaría al menos una semana en llegar a Oriente Medio.

El presidente Trump, cabe resaltar, ya había dicho esta semana que estaba considerando enviar un segundo portaviones a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

Trump, además, indicó el jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse uno durante los próximos meses.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", expresó Trump a los periodistas.

Se suponía que el USS Gerald R. Ford, que está en el mar desde junio de 2025, iba a operar inicialmente en Europa, pero fue trasladado inesperadamente al Caribe en noviembre ante la presión contra el régimen de Venezuela.

Los funcionarios habían contado también que la administración Trump consideró enviar otro portaviones, el Bush, a Oriente Medio, pero que estaba en proceso de certificación y tardaría más de un mes en llegar hasta ese destino.

Aunque los despliegues de los portaviones suelen durar nueve meses, no es raro que se prolonguen durante los períodos de mayor actividad militar de Estados Unidos.

Sin embargo, los oficiales de la Marina llevan mucho tiempo advirtiendo que los despliegues largos en el mar pueden afectar significativamente la moral y salud mental de los tripulantes.