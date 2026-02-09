Hijo de Juan Pablo Guanipa mostró la boleta de excarcelación de su padre y reveló que el dirigente no violó ninguna de las medidas cautelares impuestas por el régimen

Ramón Guanipa, hijo del dirigente venezolano Juan Pablo Guanipa, se refirió a la situación de su padre luego de que fuera secuestrado tras una breve excarcelación por parte del régimen de Venezuela.

Durante una conferencia de prensa este 9 de febrero, el hijo de Guanipa indicó que hasta el momento no tiene información oficial de su paradero, luego de que fuera secuestrado por las fuerzas del régimen chavista alrededor de las 11:45 p.m. del domingo 8 de febrero por hombres no identificados que portaban armas.

“Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares (...) Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, señaló.

Argumentó que el hecho de que su padre expresara su opinión, declarara ante los medios o recorriera sitios de reclusión de presos políticos junto a otros recién excarcelados “no puede ser visto como un crimen”.

“Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que le van a dar casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado (...) de modo que en este momento sigue en desaparición forzada”, añadió.

El domingo 8 de febrero, Ramón había anunciado la excarcelación del dirigente opositor “luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados”.

Ante la situación de su padre, dijo en la rueda de prensa que ve una “gran incongruencia” en las acciones del régimen tras ordenar su recaptura apenas algunas horas haber sido excarcelado por la dictadura venezolana.

“Si está en proceso una ley de amnistía, que supone una especie de reconciliación nacional, cómo es posible que un dirigente político, simple y llanamente por declarar, sea encarcelado nuevamente, además de las condiciones en las que sucede (...) Eso no se compagina con el proceso de transición y de supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar”, señaló.

“Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país”, concluyó.