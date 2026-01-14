NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos | Foto Canva
Estados Unidos | Foto Canva
El informe calcula que las cifras de crecimiento de empleo podrían volverse negativas en este 2026.

Las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump provocaron un nuevo fenómeno de migración neta, tendencia que, según un nuevo estudio, continuaría en 2026 y tendrá impacto en la economía del país.

o

Se entiende por migración neta a la diferencia entre el número de personas que entran a un país y las que se van. Según un reporte del centro de estudios Brookings Institution publicado el martes, el número de inmigrantes que abandonaron Estados Unidos en 2025 probablemente superó al de quienes ingresaron.

"El primer año del segundo mandato de Trump estuvo marcado por cambios radicales en la política migratoria, lo que resultó en una desaceleración significativa de la migración neta hacia Estados Unidos", explica el estudio.

"La migración neta probablemente fue cercana a cero o negativa durante el año 2025, por primera vez en al menos medio siglo", detalla el reporte. Se prevé que la migración neta a Estados Unidos en 2025 se sitúe entre -10.000 y -295.000 personas.

Es probable que esta tendencia continúe en 2026 y tendrá consecuencias "importante en la macroeconomía" del país, dice el reporte. "La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del consumo", agrega.

"Aunque persiste un alto grado de incertidumbre política, también es probable una migración neta negativa en 2026", añade.

El informe señala que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años, y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración.

o

Además de aportar mano de obra, los inmigrantes generan demanda de bienes y servicios, indican los autores del estudio, que además advierten que "las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas".

Finalmente, a estos datos se le suma la información de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde afirmó el pasado jueves que Estados Unidos ha “arrestado, detenido y deportado a sus países de origen” a más de 650.000 inmigrantes indocumentados y en torno a 2 millones se han autodeportado.

Temas relacionados:

Migración

Economía

Estados Unidos

Inmigración

Deportaciones

Empleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

ONG venezolana 'Foro Penal' | Foto: EFE
Foro Penal

Foro Penal desmiente acusaciones del régimen venezolano y reitera que solo ha confirmado 56 excarcelaciones: "No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno"

María Corina y Edmundo González | Foto EFE
María Corina Machado

¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

ONG venezolana 'Foro Penal' | Foto: EFE
Foro Penal

Foro Penal desmiente acusaciones del régimen venezolano y reitera que solo ha confirmado 56 excarcelaciones: "No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno"

María Corina y Edmundo González | Foto EFE
María Corina Machado

¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

Kylian Mbappé, futbolista francés y Xabi Alonso, entrenador español - Foto: AFP
Xavi Alonso

"El ego está matando el vestuario del Real Madrid": fanáticos reaccionan a video de Mbappé negándose a hacer el pasillo al Barcelona solicitado por Xabi Alonso

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

El senador estadounidense, Rick Scott; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y la senadora argentina Patricia Bullrich | Foto: EFE
Excarcelaciones

Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre