María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Recientemente, la líder opositora venezolana y la Premio Nobel María Corina Machado, visitó a los congresistas cubano-estadunidenses Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, e integrantes de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representante.

En la reunión, y acompañada por los congresistas Díaz-Balart y Giménez, Machado envió un mensaje esperanzador para los venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

La opositora aseguró que “Venezuela será libre” y añadió que “una vez que liberemos a Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba y una Nicaragua libre”.

En su discurso también se refirió a los momentos que se están viviendo después de la captura de Maduro, los calificó como “históricos”, y resaltó que “no estaríamos de no ser por el compromiso de la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano”.

Asimismo, declaró que la pronta libertad de Venezuela se debe también “porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y los miembros del Congreso”.

No obstantes, dio a conocer su principal objetivo el cual es “regresar a Venezuela” lo antes posible.

Por otro lado, María Corina también tuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, donde detalló que “el mundo entero valora y admira enormemente lo que han hecho los venezolanos en estos años de lucha contra la tiranía”.

Además, agradece “lo que representa el Sistema Interamericano” el cual ha servido para denunciar “los crímenes cometidos por el régimen de Chávez y Maduro (…) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en Venezuela ocurren prácticas de terrorismo de estado”.

Finalmente, hizo un llamado a todos los “Estados miembros de la OEA” a que escuchen a su gente “porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan”, concluyó.