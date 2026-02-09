NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Perkins Rocha

"Él no está excarcelado, está preso en su casa": María Constanza Cipriani sobre el grillete electrónico que el régimen le puso en el tobillo a su esposo Perkins Rocha

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rocha, recordemos, fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas y "excarcelado" el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

La premio Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, mostró este lunes ante la prensa una dura foto que deja ver la manera como son liberados los presos políticos.

En la imagen se ve al asesor jurídico de Machado, Perkins Rocha, con un grillete electrónico, bajo medida impuesta por el régimen de casa por cárcel.

“Vean esto, con un grillete, un exmagistrado de la corte primera en Venezuela, así lo tienen en su casa... ¿Se puede hablar de esto cómo una liberación?... El régimen, insisto, está aterrorizado”, manifestó Machado.

Al respecto, María Constanza Cipriani, esposa de Rocha, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Él está firme, sereno, con temple, feliz de estar aquí en su hogar, estamos tratado de quitarle un poquito de drama y angustia a lo que significa tener un grillete electrónico en un tobillo, le dije esta mañana, tú no estás excarcelado, tú estás preso en tu casa, cambió de celda”, mencionó la entrevistada.

“Perkins tiene una herida abierta de los que se quedaron tras los barrotes... Hay unos que leen el país que no es el que queremos, intentas someternos con el miedo, siempre supimos que esto iba a ser muy complicado. Mi esposa está aquí y estamos soñando con el país que queremos”.

Rocha, recordemos, fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político estuvo recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) conocida como El Helicoide.

Según los datos más recientes de la ONG Foro Penal, hasta el 9 de febrero de 2026, se mantienen más de 650 presos políticos en las cárceles de Venezuela.

