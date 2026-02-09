Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

Un nuevo rumbo en Europa le espera al colombiano Jhon Jáder Durán, quien dejó Turquía para irse a Rusia a jugar para el Zenit, equipo en el que estará hasta finales de la presente temporada.

El delantero cafetero se unirá por seis meses y según explicó el club ruso: "El delantero colombiano se une a nosotros cedido por el Club de Fútbol Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada 2025/26".

Para su presentación oficial, el joven artillero fue presentado con una referencia a la popular película protagonizada por Will Smith, 'Hombres de Negro'.

Vistiendo un traje negro y gafas de solo al estilo de la famosa cinta, Durán sostiene el icónico neuralizador, artefacto usado por el personaje de Smith para borrar la memoria de las personas.

Junto a las fotografías del colombiano, el Zenit escribió: "Agente especial listo para la tarea", acompañado con un emoji de una carita con gafas de sol.

En otro video publicado en sus redes, muestran todas las jugadas y goles que ha hecho el colombiano en todos los clubes por los que ha pasado como el Al Nassr y el Aston Villa.

El equipo ruso decidió complementar el video publicado con la descripción: "El Agente JD ha llegado".

El Zenit también anunció desde sus medios oficiales que el artillero portará el famoso número 9 mientras este defendiendo los colores del club.

"Jhon Durán lucirá el dorsal 9 en el Zenit. El recién llegado de San Petersburgo ya ha elegido el dorsal que lucirá en su camiseta", explicó el conjunto ruso.

Dicho dorsal fue usado anteriormente por los futbolistas: "Gennady Popovich, Fatih Tekke, Alexander Bukharov, Yuri Alberto, Salomon Rondon, Alexander Kokorin, Artur y Gerson lucieron el dorsal 9 en la espalda".

Este es el tercer equipo en Europa por el que el colombiano pasa, ya que en ocasiones anteriores jugó para el conjunto inglés Aston Villa y el más reciente, el Fenerbahce de Turquía.

Sin embargo, sigue ligado al conjunto saudí en donde juega Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, club que compró sus derechos a inicios del 2025 por un valor de 77 millones de euros.

Ahora, el artillero tendrá la oportunidad de competir contra su compatriota Jhon Córdoba, quien juega para el Krasnodar, actual líder de la liga rusa.