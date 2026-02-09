NTN24
Jhon Jader Durán

Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

febrero 9, 2026
Por: Diana Pérez
Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Durán | Foto: EFE
Ahora, el artillero tendrá la oportunidad de competir contra su compatriota Jhon Córdoba, quien juega para el Krasnodar, actual líder de la liga rusa.

Un nuevo rumbo en Europa le espera al colombiano Jhon Jáder Durán, quien dejó Turquía para irse a Rusia a jugar para el Zenit, equipo en el que estará hasta finales de la presente temporada.

El delantero cafetero se unirá por seis meses y según explicó el club ruso: "El delantero colombiano se une a nosotros cedido por el Club de Fútbol Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el final de la temporada 2025/26".

o

Para su presentación oficial, el joven artillero fue presentado con una referencia a la popular película protagonizada por Will Smith, 'Hombres de Negro'.

Vistiendo un traje negro y gafas de solo al estilo de la famosa cinta, Durán sostiene el icónico neuralizador, artefacto usado por el personaje de Smith para borrar la memoria de las personas.

Junto a las fotografías del colombiano, el Zenit escribió: "Agente especial listo para la tarea", acompañado con un emoji de una carita con gafas de sol.

En otro video publicado en sus redes, muestran todas las jugadas y goles que ha hecho el colombiano en todos los clubes por los que ha pasado como el Al Nassr y el Aston Villa.

El equipo ruso decidió complementar el video publicado con la descripción: "El Agente JD ha llegado".

El Zenit también anunció desde sus medios oficiales que el artillero portará el famoso número 9 mientras este defendiendo los colores del club.

"Jhon Durán lucirá el dorsal 9 en el Zenit. El recién llegado de San Petersburgo ya ha elegido el dorsal que lucirá en su camiseta", explicó el conjunto ruso.

Dicho dorsal fue usado anteriormente por los futbolistas: "Gennady Popovich, Fatih Tekke, Alexander Bukharov, Yuri Alberto, Salomon Rondon, Alexander Kokorin, Artur y Gerson lucieron el dorsal 9 en la espalda".

o

Este es el tercer equipo en Europa por el que el colombiano pasa, ya que en ocasiones anteriores jugó para el conjunto inglés Aston Villa y el más reciente, el Fenerbahce de Turquía.

Sin embargo, sigue ligado al conjunto saudí en donde juega Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, club que compró sus derechos a inicios del 2025 por un valor de 77 millones de euros.

Ahora, el artillero tendrá la oportunidad de competir contra su compatriota Jhon Córdoba, quien juega para el Krasnodar, actual líder de la liga rusa.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

