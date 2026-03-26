En medio de tensiones con el régimen de Irán, el Ejército de Estados Unidos elevó la edad máxima de alistamiento a 42 años

En medio de tensiones con el régimen de Irán en Medio Oriente, el Ejército de Estados Unidos elevó la edad máxima de alistamiento de 35 a 42 años, equilibrando así su política de reclutamiento con la mayoría de las demás ramas militares del país.

De acuerdo con el reglamento de 159 páginas publicado por el Ejército este mes, ahora la norma permite que las personas de hasta 42 años se alisten en el Ejército de la nación, la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército.

Aunque la medida ya fue anunciada, el cambio comenzará a regir a partir del próximo 20 de abril.

Cabe mencionar que el Ejército de Estados Unidos ya había elevado previamente la edad de alistamiento a 42 años en 2006, en momentos en los que transcurría la guerra con Irak, pero la bajó nuevamente a 35 años una década después.

Otras ramas militares como la Fuerza Aérea y la Armada ya aceptan reclutas de hasta 40 años.

Por su parte, el Cuerpo de Marines establece que el límite de edad para los reclutas en 28 años, aunque los postulantes mayores pueden alistarse con una autorización especial.

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En cuanto a la edad mínima de alistamiento, las normas del país indican que sigue siendo de 17 años con el consentimiento de los padres, o de 18 años.

Finalmente, la nueva norma indica que el Ejército también permitirá el alistamiento de personas con una sola condena relacionada con la marihuana.

La medida surge en momentos en los que Estados Unidos ejecuta la Operación Furia Épica, apoyada por Israel, contra el régimen de Irán en Medio Oriente. Desde el 28 de febrero, fuerzas del país norteamericano e Israel atacan objetivos del régimen islámico.