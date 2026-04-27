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Lunes, 27 de abril de 2026
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Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

abril 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
El senador señaló en La Noche de NTN24 que Delcy Rodríguez "no está haciendo el trabajo que se le dijo que hiciera".

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, dijo en entrevista exclusiva con La Noche de NTN24 que Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narcotraficante" y que debe liberar a los presos políticos del régimen de Venezuela o, de lo contrario, ser sancionada y enfrentar un juicio, igual que Nicolás Maduro.

"Bueno, recordemos que ella no fue elegida, ella es cabeza de un cartel narcotraficante, fue la vicepresidenta de Maduro, ella no está haciendo lo que debería haber hecho", dijo Scott.

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"Los prisioneros políticos no han sido liberados. Todos tienen que ser liberados, todavía hay opresión, así que, si ella quiere continuar, tiene que cambiar, si no lo hace, debería lograr el mismo camino de Maduro, ser sancionada y enfrentar un juicio", agregó.

Las declaraciones de Scott a NTN24 se conocen después de que este exigiera de manera contundente a través de su cuenta de X que Estados Unidos vuelva a imponer las sanciones OFAC a Rodríguez, que fueron levantadas a comienzos de mes.

En su charla con NTN24, Scott aseguró que "lo que tiene que suceder es que (Delcy Rodríguez) libere a los prisioneros políticos, detenga la opresión y, por supuesto, haga un llamado a elecciones".

"Los venezolanos saben que su presidente no es Delcy Rodríguez (…) será quien escoja la gente en Venezuela", señaló.

El régimen de Venezuela, además de liberar a los presos políticos, debe permitirle a la gente hacer campañas, asegurarse que haya observadores internacionales y que haya un presidente electo, de acuerdo con el senador republicano.

"Las compañías de Estados Unidos no se sentirán cómodas invirtiendo dólares para recuperar la economía de Venezuela con Delcy Rodríguez ahí. Nadie se va a sentir cómodo porque es un régimen ilegítimo", sostuvo, en un momento en el que el Gobierno Trump trabaja por la recuperación económica del país.

"Tenemos que alzar la voz, tenemos que ser honestos, ella no está haciendo el trabajo que se le dijo que hiciera, no está deteniendo la opresión, no está llamando a nuevas elecciones. Así que lo que esperábamos cuando Maduro fue arrestado no está sucediendo", aseveró Scott.

Para el senador, Delcy Rodríguez "no puede tener acceso a ninguna clase de fondos" y considera que la única manera de que existan elecciones en Venezuela es que Rodríguez tenga claro que Estados Unidos jugará un papel clave para que eso suceda.

Intento de asesinato contra Trump en Washington

El senador Scott también habló en NTN24 sobre las medidas que se deberían tomar en Estados Unidos para evitar un nuevo intento de asesinato como el que tuvo lugar contra el presidente Donald Trump el sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

"Trump está tratando de construir el salón de baile en la Casa Blanca para eventos como este y esperamos que eso ayude. Los demócratas lo están tratando de bloquear, no tiene sentido bien sea que sea para Trump o para cualquier otro presidente", contó Scott.

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"Queremos que todos los mandatarios estén seguros, puedo estar en desacuerdo con algunas políticas, pero, por supuesto, nadie debe ser asesinado", mencionó.

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