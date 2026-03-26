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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. informa que ha atacado más de 10.000 objetivos iraníes desde el inicio de la Operación Furia Épica

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Comando Central de EE. UU. informa que ha atacado más de 10.000 objetivos iraníes desde el inicio de la Operación Furia Épica
Comando Central de EE. UU. informa que ha atacado más de 10.000 objetivos iraníes desde el inicio de la Operación Furia Épica
A través de un video compartido en su cuenta de X, la entidad evidenció algunos ataques que han llevado a cabo desde el 28 de febrero.

Este jueves, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas han atacado más de 10.000 objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

A través de un video compartido en su cuenta de X, la entidad evidenció algunos ataques que han realizado desde el 28 de febrero.

“Las fuerzas estadounidenses siguen eliminando las amenazas que plantea el régimen iraní, habiendo atacado más de 10.000 objetivos desde el inicio de la Operación Furia Épica”, indicaron.

El pasado 16 de marzo, el jefe del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, entregó un balance sobre la Operación Furia Épica en Medio Oriente contra el régimen de Irán.

En un mensaje en las redes sociales, Cooper aseguró que más de 100 buques del régimen iraní han sido hundidos en el fondo del mar y que la tarea "aún no ha terminado".

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"Las capacidades de Irán están disminuyendo, mientras que nuestras capacidades y ventajas continúan aumentando", puntualizó.

Por otro lado, el comandante añadió que aviadores de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines han realizado colectivamente más de 6.000 vuelos de combate, "demostrando la capacidad inigualable de la fuerza conjunta de Estados Unidos".

"Mantenemos la superioridad aérea sobre el espacio aéreo iraní. Los ataques de EE. UU. y sus socios están logrando exactamente lo que se pretende", indicó.

Además, dijo que el régimen de Irán ha llevado a cabo más de 300 ataques con misiles o drones contra más de una docena de países desde que comenzó la guerra.

En el video, el almirante Cooper mostró varias fotografías del antes y el después de ataques aéreos de Estados Unidos contra el complejo militar-industrial de Irán, incluidas fábricas de misiles.

"Cumplir con objetivos militares muy claros para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", dijo.

Además, indicó que se concentran esfuerzos para "desmantelar la amenaza que Irán representa desde hace décadas para la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz"

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica apoyado por Israel contra la amanzana existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

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