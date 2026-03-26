Israel asegura que abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que su ejército abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

Esto ocurre apenas horas después de que, en medio de versiones encontradas sobre las negociaciones entre el régimen de Irán y el Gobierno de Estados Unidos, anunciadas por el presidente Donald Trump, se produjeron nuevos ataques por parte de la dictadura de los ayatolás.

La marina iraní, en ese momento al mando de Tangsiri, afirmó que había lanzado el miércoles misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo.

Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a "modificar su posición".

En paralelo, Estados Unidos asegura que se están llevando a cabo negociaciones con el régimen iraní, mientras que la nación islámica responde que no están siendo parte de ningún acercamiento.

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, ha fijado postura frente a las presiones de Estados Unidos.

El funcionario de la dictadura iraní dijo este miércoles que "hablar de negociaciones" con la unión americana "ahora equivaldría a reconocer una derrota".

Aunque Araghchi reconoce el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán, Turquía y Egipto, dejó claro que esto no constituye un proceso formal de negociación ni implica contacto directo con el equipo de Donald Trump.

Araghchi también recalcó que Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo". Entretanto manifestó que Irán quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones".