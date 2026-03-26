NTN24
Jueves, 26 de marzo de 2026
Jueves, 26 de marzo de 2026
Irán

Israel asegura que abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel Katz: EFE
Israel Katz: EFE
La marina iraní, en ese momento al mando de Tangsiri, afirmó que había lanzado el miércoles misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que su ejército abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video.

o

"El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", añadió.

Esto ocurre apenas horas después de que, en medio de versiones encontradas sobre las negociaciones entre el régimen de Irán y el Gobierno de Estados Unidos, anunciadas por el presidente Donald Trump, se produjeron nuevos ataques por parte de la dictadura de los ayatolás.

La marina iraní, en ese momento al mando de Tangsiri, afirmó que había lanzado el miércoles misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo.

Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a "modificar su posición".

En paralelo, Estados Unidos asegura que se están llevando a cabo negociaciones con el régimen iraní, mientras que la nación islámica responde que no están siendo parte de ningún acercamiento.

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, ha fijado postura frente a las presiones de Estados Unidos.

o

El funcionario de la dictadura iraní dijo este miércoles que "hablar de negociaciones" con la unión americana "ahora equivaldría a reconocer una derrota".

Aunque Araghchi reconoce el intercambio de mensajes mediante intermediarios como Pakistán, Turquía y Egipto, dejó claro que esto no constituye un proceso formal de negociación ni implica contacto directo con el equipo de Donald Trump.

Araghchi también recalcó que Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo". Entretanto manifestó que Irán quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones".

Temas relacionados:

Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Ataque al régimen de Irán

Irán - EEUU

Israel - Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Estados Unidos

EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

Foto: Cubanet - EFE
Cuba

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial asesinado en Colombia , e Iván Márquez, jefe guerrillero de la Segunda Marquetalia - Fotos: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Iván Márquez
Miguel Uribe Turbay

El criminal Iván Márquez, por quien ofrecen más de un millón de dólares por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, permanece en el estado Amazonas, Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
Cuba

Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación inmediata de todos los presos políticos

Alí Jameneí - EFE
Ataque al régimen de Irán

Así confirmaron los medios estatales del régimen de Irán la muerte de Alí Jameneí

Nicolás Maduro junto a Ebrahim Raisí, expresidente del régimen de Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ciudadana colombiana ejerce su derecho al voto – Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Cárcel en La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
Cuba

Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación inmediata de todos los presos políticos

Alí Jameneí - EFE
Ataque al régimen de Irán

Así confirmaron los medios estatales del régimen de Irán la muerte de Alí Jameneí

Nicolás Maduro junto a Ebrahim Raisí, expresidente del régimen de Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen venezolano está simulando amnistía, justicia y apertura, si no cumple con EE. UU. eso tendrá consecuencias": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Los futbolistas colombianos Stefan Medina, Yerry Mina, Wilmar Barrios y el chileno Eduardo Vargas | Foto: AFP
Futbolistas

Exdefensor de la selección Colombia terminó de arquero; no pudo contener la caída de su equipo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre