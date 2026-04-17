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Viernes, 17 de abril de 2026
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Edmundo González

El mensaje de Edmundo González, desde el hospital, a María Corina Machado: “este momento es suyo”

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente legítimo de Venezuela aseguró que esperó hasta el último momento para poder acompañar a la premio Nobel de Paz, pero no fue posible.

El presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia, envió un mensaje a María Corina Machado, quien llegó a España y recibió la Llave de Madrid. En su texto, González aseguró que esperó hasta el último momento para intentar estar presente, pero su estado de salud no se lo permitió, pues debe estar en observación tras la intervención quirúrgica que tuvo hace un mes.

“Como siempre quiero hablarles con la verdad. No voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado- seguimiento de la intervención de hace un mes- y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, escribió Edmundo en su cuenta de X.

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Posteriormente aseguró que habló con ella y que a pesar de todo lo que tienen que hacer, debe disfrutar de este momento: “Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide”.

“Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, prosiguió el presidente electo de Venezuela.

En respuesta, María Corina Machado escribió en su cuenta de X un emotivo mensaje a Edmundo González: “Querido Edmundo, este sábado 18 a las 18:00 nos vamos a reunir miles y miles de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid para agradecerte todo lo que has hecho por nuestro país y para mandarte nuestra fuerza para que te recuperes muy rápido”.

La Nobel de la Paz también agradeció a Edmundo por su lucha por la libertad de Venezuela: “Todos te admiramos y te agradecemos por ayudarnos a abrir los caminos del reencuentro y del retorno de nuestros hijos a casa”.

“Muy pronto, con la fuerza y la organización de toda nuestra gente, dentro y fuera de Venezuela, vamos a hacer realidad el plan de transformación de nuestro país que hemos construido y del que con tanta ilusión hablamos esta mañana”, aseguró.

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