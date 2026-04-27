El turismo en este país latinoamericano se desploma en el primer trimestre por la crisis energética

La llegada de turistas de turistas a Cuba se desplomó durante el primer trimestre del año, en medio de una creciente crisis humanitaria y una aguda escasez de energía. Este escenario, según diversos análisis, está vinculados a las radicales posturas del régimen cubano y a su limitada disposición a cooperar en el ámbito internacional.

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De acuerdo con las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información, entre enero y marzo la isla recibió 298.057 visitantes extranjeros, un 48% menos que en el mismo periodo de 2025.

La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El retroceso agrava la crisis de una actividad clave para la economía cubana, ya que el turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y hasta enero empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,6 millones de habitantes.

La caída alcanzó a todos los principales mercados emisores. Canadá, históricamente el mayor proveedor de turistas registró 124.794 visitantes en el trimestre, un 54,2% menos que un año antes.

Las llegadas desde Rusia bajaron un 37,5%, mientras que las de la comunidad cubana residente en el exterior, mayoritariamente radiada en Estados Unidos, cayeron un 42,8%.

El deterioro del sector es prolongado. Entre 2019 y 2025, los ingresos turísticos de Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos basados en cifras oficiales, tras el auge generado por las tensiones con Estados Unidos como consecuencia de la falta de cooperación del régimen cubano y el posterior impacto de la pandemia de covid-19.

Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año, tras el cual el régimen de Cuba ha recibido un envío de combustible ruso, el turismo había caído un 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.

En 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron un 12,4%, las de los cubanos residentes en el exterior un 22,6%, las de Rusia un 29% y las de Alemania un 50,5%.

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Tras el anuncio oficial en febrero sobre la escasez de combustible para la aviación, aerolíneas canadienses, rusas y europeas anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos a la isla, sin precisar una fecha de reanudación.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo cubano no ha logrado recuperarse del impacto de la pandemia. Adicionalmente, el bloqueo energético también ha tenido un fuerte impacto sobre otros sectores de ingresos de divisas para Cuba, como la exportación de servicios médicos, el níquel y el tabaco.