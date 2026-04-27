NTN24
Lunes, 27 de abril de 2026
Lunes, 27 de abril de 2026
América Latina

El turismo en este país latinoamericano se desploma en el primer trimestre por la crisis energética

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto Canva
Cuba | Foto Canva
Entre intentos de ayuda humanitaria y exigencias de cambios políticos, esta nación enfrenta una de sus crisis económicas más profundas en décadas.

La llegada de turistas de turistas a Cuba se desplomó durante el primer trimestre del año, en medio de una creciente crisis humanitaria y una aguda escasez de energía. Este escenario, según diversos análisis, está vinculados a las radicales posturas del régimen cubano y a su limitada disposición a cooperar en el ámbito internacional.

o

De acuerdo con las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información, entre enero y marzo la isla recibió 298.057 visitantes extranjeros, un 48% menos que en el mismo periodo de 2025.

La caída fue drástica en marzo, cuando solo arribaron al país 35.561 turistas, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El retroceso agrava la crisis de una actividad clave para la economía cubana, ya que el turismo es la segunda fuente de ingresos en divisas y hasta enero empleaba a más de 300.000 personas en la isla de 9,6 millones de habitantes.

La caída alcanzó a todos los principales mercados emisores. Canadá, históricamente el mayor proveedor de turistas registró 124.794 visitantes en el trimestre, un 54,2% menos que un año antes.

Las llegadas desde Rusia bajaron un 37,5%, mientras que las de la comunidad cubana residente en el exterior, mayoritariamente radiada en Estados Unidos, cayeron un 42,8%.

El deterioro del sector es prolongado. Entre 2019 y 2025, los ingresos turísticos de Cuba se redujeron cerca de un 70%, según cálculos basados en cifras oficiales, tras el auge generado por las tensiones con Estados Unidos como consecuencia de la falta de cooperación del régimen cubano y el posterior impacto de la pandemia de covid-19.

Antes incluso del bloqueo energético impuesto por Washington en enero de este año, tras el cual el régimen de Cuba ha recibido un envío de combustible ruso, el turismo había caído un 17,8%, con retrocesos en todos los mercados históricos.

En 2025, las llegadas desde Canadá disminuyeron un 12,4%, las de los cubanos residentes en el exterior un 22,6%, las de Rusia un 29% y las de Alemania un 50,5%.

o

Tras el anuncio oficial en febrero sobre la escasez de combustible para la aviación, aerolíneas canadienses, rusas y europeas anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos a la isla, sin precisar una fecha de reanudación.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo cubano no ha logrado recuperarse del impacto de la pandemia. Adicionalmente, el bloqueo energético también ha tenido un fuerte impacto sobre otros sectores de ingresos de divisas para Cuba, como la exportación de servicios médicos, el níquel y el tabaco.

Temas relacionados:

América Latina

Régimen cubano

Cuba

Miguel Díaz-Canel

Petróleo

Energía

Turismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás": fulminante advertencia de Trump contra el régimen iraní a horas de cumplirse su ultimátum

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González también será condecorado en España: recibirá la Medalla Internacional

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Coordinador nacional de Vente Venezuela dio detalles del regreso de María Corina Machado al país: "Nos estamos preparando organizativamente"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás": fulminante advertencia de Trump contra el régimen iraní a horas de cumplirse su ultimátum

Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González también será condecorado en España: recibirá la Medalla Internacional

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Coordinador nacional de Vente Venezuela dio detalles del regreso de María Corina Machado al país: "Nos estamos preparando organizativamente"

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este es el camino del regreso a Venezuela de María Corina Machado": Carlos Blanco, exministro y asesor de la Premio Nobel de Paz

Donald Trump - Foto EFE/ Caza - Foto Canva de referencia
Estados Unidos e Irán

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre