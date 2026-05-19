En plena tensión con EE. UU., líder del régimen de Irán instó a los ciudadanos a aumentar la natalidad de su nación

En un giro inesperado frente a discursos belicistas, el líder supremo de Irán, Mojitaba Jamanei, envió este martes un mensaje a la población en el que instó a los ciudadanos enfocarse en aumentar la natalidad.

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Según reportes, el ayatolá habría resultado herido durante los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 febrero, operación militar en el que murió su padre y antecesor. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en público.

No obstante, se le han atribuido varios mensajes escritos. El último es una carta a activistas en la que invitó a los iraníes a asegurar el estatus de gran potencia aumentando su población.

"Al perseguir con seriedad la política correcta y necesaria de crecimiento poblacional, la gran nación iraní podrá desempeñar un papel importante y experimentar saltos estratégicos en el futuro", publicó en la plataforma de redes sociales X.

En una versión más larga de sus declaraciones difundidas por la emisora estatal IRIB, Jamenei dijo a los activistas: "Se espera que sus sinceros esfuerzos (...) conducirá a resultados fructíferos, si Dios quiere."

Irán tiene una población aproximada de 92 millones de personas menos de la mitad que el vecino Pakistán y menor que su rival de Medio Oriente, Egipto, pero las cifras oficiales muestran que sigue siendo la decimoséptima nación más poblada del mundo.

Sin embargo, la tasa de fertilidad del país ha caído drásticamente en las últimas décadas, pasando de 6,5 en 1979, el año de la revolución islámica, a solo 1,7 en 2024, según cifras del Banco Mundial.

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En 2020, un funcionario sanitario iraní dijo que los hospitales y clínicas estatales habían dejado de ofrecer vasectomías o de repartir anticonceptivos para impulsar el crecimiento demográfico.

Para mantener este papel de liderazgo regional y dar "largos pasos hacia la construcción de la nueva civilización islámico-iraní", dijo Jamenei, los iraníes deben promover una "cultura de la maternidad".