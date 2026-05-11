Régimen de Irán dice que las fuerzas armadas se encuentran preparadas para responder ante “cualquier agresión”

Este lunes, el presidente del Parlamento del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, manifestó por qué las fuerzas militares de su país se encuentran listas para responder ante “cualquier agresión”.

Por medio de su red social de X, Baqer Qalibaf indicó que: “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para dar una respuesta contundente a cualquier agresión”.

Adicionalmente, como a tono de amenaza, el presidente del Parlamento, del régimen de Irán, dejó ver que cualquier decisión contra su nación no terminaría nada bien.

“La estrategia errónea y las decisiones erróneas siempre tendrán un resultado erróneo; todo el mundo ya lo ha comprendido”, agregó.

Por último, Mohamad Baqer Qalibaf enfatizó que están “preparados para todas las opciones; se van a sorprender”.

Estas declaraciones por parte del régimen iraní se dan horas después del pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien este lunes manifestó que el alto al fuego que tienen con la República Islámica desde el pasado 8 de abril está en "estado crítico" tras descartar la contrapropuesta de Irán.

El mandatario norteamericano expresó a la prensa en la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán está bajo "respiración asistida" y afirmó que es "como cuando entra el médico y dice: "Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir".

Por otro lado, al ser entrevistado por teléfono por Fox News, Trump dijo estar contemplando reiniciar la escolta de navíos en el estrecho de Ormuz.

Es una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los "grandes avances logrados" hacia un acuerdo.

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El incremento de las tensiones entre ambas naciones desde hace más de una semana hace temer el regreso de las hostilidades en Oriente Medio, diluyendo las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo. Régimen de Irán dice que las fuerzas armadas se encuentran preparadas para responder ante “cualquier agresión”