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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Escasez de Medicamentos

EE. UU. confirma a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, en medio de denuncias sobre su paradero

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
La llegada del cargamento humanitario se dio en febrero, poco más de un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

La administración de Donald Trump confirmó a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela sí fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, respondiendo así a las denuncias de organismos del sector sobre su paradero.

“Estados Unidos facilitó los envíos de material médico gracias al apoyo estadounidense para la adquisición de productos básicos, cuyo coste fue sufragado con fondos venezolanos”, señaló el Departamento de Estado.

Y añadió: "en colaboración con la OPS y otras organizaciones, confirmamos que los suministros llegaron al Ministerio de Salud de Venezuela para su posterior distribución".

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La llegada del cargamento humanitario se dio en febrero, poco más de un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

En ese entonces el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, a través de la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, que entregó más de 6 toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela.

“Hoy, el Departamento de Estado entregó más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios al pueblo venezolano”, escribió en X la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa.

En la entrega estuvo presente la entonces encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, así como Félix Plasencia, quien recientemente fue designado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

Posteriormente, la misma Dogu anunció la llegada de otras 65 toneladas de suministros: “supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos”.

Ahora, esta nueva respuesta de Estados Unidos ocurre en medio de un llamado de urgencia por parte del sistema de salud venezolano, que atraviesa una de sus peores crisis, documentada principalmente por organizaciones independientes ante la falta de datos oficiales transparentes.

De acuerdo con registros de gremios médicos, el 80% de la red asistencial —compuesta por 307 hospitales— permanece en condiciones de ruina y abandono, mientras los centros que continúan operativos lo hacen con menos del 10% de los insumos necesarios.

Allí, profesionales de la salud en el país han denunciado que los insumos, anunciados en su llegada a Venezuela con actos públicos, imágenes oficiales y promesas de atención a pacientes críticos, no han llegado a hospitales clave y su paradero es desconocido.

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En paralelo, la Encuesta Nacional de Hospitales expone además un 74% de desabastecimiento en quirófanos y un 60% de inoperatividad por fallas en servicios básicos como agua y electricidad, lo que limita de forma crítica la atención de emergencias.

A esto se suma la escasez de personal, con un 75% de hospitales sin médicos y un 74% sin personal de enfermería, mientras cerca de tres cuartas partes de los servicios de diagnóstico, como tomografías y resonancias, permanecen fuera de funcionamiento.

Virginia Sarmiento, presidente del Colegio de Médicos de Barinas, dijo a La Noche de NTN24 que en esa entidad hospitalaria no ha sido recibida ninguna ayuda en medicamentos o insumos, enviada por Estados Unidos en febrero.

"Para nosotros fue una alegría cuando vimos esa llegada de esa cantidad de medicamentos y pensamos que eso, de alguna manera, iba a disminuir el calvario que evidentemente tiene la búsqueda de medicamentos (…) pero lamentablemente eso no ha ocurrido", denunció Sarmiento.

A su vez, Pedro Fernández, médico, exprisionero político venezolano y coordinador de la ONG 'Médicos Unidos de Venezuela', dijo que "es una situación bastante difícil" que no resulta práctica de ninguna manera para los pacientes venezolanos, quienes terminan cada vez más vulnerables.

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