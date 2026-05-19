"Puede que tengamos que darles otro gran golpe": Donald Trump lanzó nuevas advertencias al régimen de Irán

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al régimen de Irán, en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

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“Estamos negociando con Irán (…) ¿Saben cómo es negociar con un país que estas derrotando estrepitosamente? Vienen a la mesa. Suplican llegar a un acuerdo porque suplican llegar a un acuerdo”, explicó Trump.

Reiteró: “Espero que no tengamos que ir a la guerra, pero tal vez tengamos que darles otro duro golpe. Puede que tengamos que darles otro gran golpe. Todavía no estoy seguro. Lo sabrán muy pronto”.

Y añadió que hay un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo en medio de constantes tensiones. “Digo dos o tres días. Tal vez viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”.

“Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión hoy”, aseguró el mandatario.

No obstante, el presidente afirmó que la parte iraní lo contactó. Trump dijo “habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: ‘¿Podría darnos un par de días más?’”, informó.

Por otro lado, el régimen de Irán ha amenazado este martes con “abrir nuevos frentes” en un eventual caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva militar.

“Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él”, expresó Mohamad Akraminia, portavoz del Ejército iraní.

Cabe resaltar que estas declaraciones se dan después de que Trump asegurara el pasado lunes en un mensaje publicado en su red social que había suspendido ataques previstos para este martes, tras una petición de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante avances en las negociaciones mediadas por Pakistán.