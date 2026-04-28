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Donald Trump

"Fue una broma muy ligera": el comediante Jimmy Kimmel responde a las críticas por un chiste sobre la esposa del presidente Trump

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jimmy Kimmel - EFE/AFP
Jimmy Kimmel - EFE/AFP
La broma ocurrió días antes de que un hombre armado intentara el sábado irrumpir en una gala de corresponsales de la Casa Blanca.

El comediante Jimmy Kimmel, quien realizó un criticado chiste sobre la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que la broma se tratara de una incitación a la violencia contra el mandatario republicano.

El lunes, Trump había pedido a la cadena ABC que despidiera de forma inmediata al presentador Kimmel al criticar unos comentarios del humorista, quien la semana pasada había considerado que la primera dama, Melania Trump, irradiaba "el aura de una futura viuda".

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La broma ocurrió días antes de que un hombre armado intentara el sábado irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde Melania estaba presente junto al presidente Trump.

Kimmel había parodiado en su programa el discurso que habitualmente pronuncia un humorista durante estas galas de la prensa, con el presidente como principal blanco de las burlas. "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda", dijo.

Cabe mencionar que Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

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Tras los sucesos del fin de semana, las palabras del humorista fueron blanco de críticas de personas afines a Trump, así como de la misma Melania, quien lo acusó de sostener una "retórica de odio y violencia".

Ante la ola de críticas, Kimmel minimizó la situación y explicó que "obviamente" se trataba de una broma "sobre su diferencia de edad".

"Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", agregó Kimmel en su programa nocturno del lunes.

Además dijo: "Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar".

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