Gobierno de Estados Unidos publica página web con más de 170 expedientes inéditos y desclasificados sobre ovnis

El Pentágono publicó este viernes un primer lote de archivos secretos que documentan avistamientos de objetos voladores no identificados, algunos de ellos que datan de la década de 1940.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado.

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En este paquete se publicaron más de 160 archivos en el sitio web del Departamento de Defensa, que oficialmente se refiere a los ovnis como "Fenómenos Anómalos No Identificados" o FANI.

Un archivo, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea, clasificado como "alto secreto", de noviembre del año siguiente, incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y "platillos voladores".

En otro de los archivos se habla de un incidente de 2023 en el que tres equipos de agentes especiales de las fuerzas del orden federales describieron de forma independiente haber visto "orbes naranjas en el cielo que emitían/lanzaban orbes rojos más pequeños".

Cabe recordar que en febrero el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales estadounidenses que comenzaran a identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y extraterrestres, afirmando que la medida se basaba en el "enorme interés demostrado".

El presidente republicano también afirmó, el mismo día en que emitió la orden de liberación, que uno de sus predecesores demócratas, Barack Obama, había revelado información "clasificada" en comentarios que se hicieron virales en un podcast sobre la existencia de vida extraterrestre.

"Son reales, pero no los he visto y no están retenidos en... el Área 51", dijo Obama al presentador Brian Tyler Cohen, refiriéndose a la instalación militar estadounidense ultrasecreta en Nevada que se encuentra en el centro de muchas teorías conspirativas sobre ovnis.

Trump respondió a las declaraciones de Obama y dijo que el exmandatario "había entregado información clasificada, algo que no debería haber hecho", y añadió sobre sus propias creencias: "No sé si son reales o no".

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los UAP (fenómenos aéreos no identificados) fueran tecnología extraterrestre, y que muchos avistamientos sospechosos resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.