En su discurso ante la OEA, presidente de Ecuador manifestó que “hay algunas naciones que no quieren cooperar”, en medio de la tensión que mantiene con Colombia

En medio de su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó que luchará con aquellos países aliados de la región “que quieren la paz”, esto en medio de las diferencias que sostiene con Colombia, por la falta de cooperación contra los grupos dedicados al narcotráfico y la criminalidad en la zona de frontera que comparten.

Una situación que ha escalado al punto de que ambas naciones han impuesto incremento en aranceles a productos importados.

Ante los embajadores del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, el mandatario, aunque no se refirió directamente a Colombia, dejó que mantendrán la distancia con aquellos países que no cooperen en la lucha contra el crimen organizado.

"Hay algunas naciones que nos quieren ayudar y otras que no. Valoramos y agradecemos a aquellas que quieren apoyarnos y mantendremos cierta distancia con las que no lo hagan”, dijo Noboa.

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El mandatario ecuatoriano, quien desde que se posicionó como jefe de Estado a finales del año 2023 ha declarado en varias ocasiones el estado de excepción, una medida por medio de la cual ha buscado combatir la violencia, indicó ante la OEA que es necesario que se tomen “decisiones fuertes y firmes” hacia los grupos criminales.

Asimismo, Daniel Noboa dejó claro que “siempre trabajaré y lucharé junto a naciones que quieren paz y desarrollo económico", pero para eso considera que son esenciales mecanismos que permitan la cooperación que permitan “lo mejor para los pueblos”.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recordó "la importancia de preservar el diálogo, incluso en momentos de desacuerdo".

Cabe resaltar que Colombia y Ecuador desde el mes de febrero mantienen una tensión arancelaria que ha afectado el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo de ambas naciones.

La tasa, que el gobierno ecuatoriano llama de "seguridad", ha pasado del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo y el 100% en mayo, en el cual anunció que a partir de junio serán del 75%.

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Las tensiones entre ambas naciones se originan tras los cuestionamientos de Daniel Noboa ante la supuesta falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro en el combate al narcotráfico y los grupos criminales que operan en la zona fronteriza que comparten.

Por su parte, Petro insistió en llamar "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas, relacionado con el partido opositor de Noboa. El presidente ecuatoriano considera esos dichos un "atentado" contra la soberanía de su país.