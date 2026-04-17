Donald Trump afirma que le prohibió a Israel bombardear a Líbano tras acuerdo de alto al fuego por 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que desde Washington le han prohibido a Israel bombardear al Líbano. Esto como medida tras el alto al fuego de 10 días acordado el día de ayer.

Por medio de su red social de Truth Social, el mandatario de los norteamericanos manifestó que “Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!”.

De igual manera, Trump manifestó que Washington abordará directamente con la nación libanesa lo relacionado con el grupo terrorista de Hezbolá de una “manera apropiada”.

“Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada”, dijo el presidente de los norteamericanos.

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Este anuncio de Donald Trump se da un día después de que él mismo notificara que, tras una conversación con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegaron a un acuerdo inicial del cese al fuego por 10 días.

Esta medida hace parte de una voluntad inicial para alcanzar la paz en este territorio, que durante años ha permanecido enemistado.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, indicó el presidente de los Estados Unidos el jueves.

Respecto a este acuerdo, la nación israelí se habría comprometido de manera temporal a no realizar “operaciones militares de ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en el territorio del Líbano, por tierra, aire y mar”.

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Ante esto, el Líbano tendrá que adoptar “medidas significativas”, para que aquellos “grupos armados no estatales y rebeldes” no lancen ataques hacia “objetivos israelíes”, pues de lo contrario Israel respondería.

Por lo menos así lo dejo ver el pasado jueves Netanyahu, quien afirmó que "estamos preparados para cualquier escenario".