Trump dice que está considerando convertir a Venezuela en "el estado número 51 de EE. UU." y Delcy Rodríguez se pronuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes durante una declaración vía telefónica a la cadena Fox News que está considerando adherir a Venezuela al territorio de su país.

Trump afirmó a la cadena que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela “en el estado 51 de Estados Unidos”.

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Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, se pronunció frente a las declaraciones de Trump en medio de su desplazamiento a la Corte Internacional de Justicia que Venezuela.

Afirmó este lunes desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario norteamericano.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la Corte Internacional por un centenario diferendo territorial con Guyana.

¿"Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?", le preguntó la periodista.

"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.

Delcy Rodríguez participó como si fuera una jefe de Estado en una vergonzosa aparición en la CIJ con sede en La Haya, Países Bajos, por la disputa sobre la región petrolera de Esequibo.

La encargada de la dictadura desde la captura de Nicolás Maduro pronunció este lunes un discurso en las audiencias públicas de la CIJ sobre el fondo del caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

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Rodríguez encabeza la delegación del régimen que hace parte de la audiencia ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas por la disputa en una zona potencialmente rica en petróleo.

"Venezuela no renunciará a su historia ni derechos legítimos, reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora de manera unilateral y oportunista redefinir la controversia", dijo en medio de exposición por disputa sobre el Esequibo.