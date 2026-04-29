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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Champions League

“Hubo más acción en el Minuto de Dios”: Los memes que dejó el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal en la Champions League

abril 29, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Atlético de Madrid vs Arsenal / FOTO: EFE
Atlético de Madrid vs Arsenal / FOTO: EFE
Esta semifinal no estuvo tan vistosa como la de PSG – Bayern Múnich y la serie quedó empatada para definirse en el partido de vuelta.

El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron 1-1 este miércoles en su pulso de la ida de semifinales de la Champions League, dejando todo por decidir para la próxima semana en Londres.

Un penal transformado por el sueco Viktor Gyökeres (44') adelantó a los Gunners, pero otra pena máxima, marcada por el argentino Julián Álvarez (56') equilibró la eliminatoria, que conserva toda la emoción antes del segundo y definitivo asalto.

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También el Atlético puede seguir soñando con llegar a su primera final de Champions desde la que perdieron en 2016 por penales contra el Real Madrid.

La peor noticia para el conjunto del Cholo de cara a la vuelta fue la lesión de Julián Álvarez, que tuvo que retirarse con molestias en un tobillo (75').

De no poder estar la próxima semana en Londres, su baja sería un duro golpe para el ataque rojiblanco en el partido definitivo.

Frente a la locura vista el martes entre el PSG y el Bayern Múnich, los otros dos aspirantes a estar en la final de Budapest, Arsenal y Atlético presentaron un partido mucho más controlado, que se aceleró en el segundo tiempo.

Bien armados atrás, los dos conjuntos trataron de evitar cualquier sorpresa sobre el césped del Metropolitano este miércoles especialmente en los primeros 45 minutos.

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Sin embargo, las redes sociales no perdonaron, pues si bien ambos planteamientos se vieron como una especie de partida de ajedrez, los fanáticos del fútbol esperaban un juego paecido al que vieron en la otra semifinal, así que los comentarios y los memes no se hicieron esperar.

“Muy táctico y lo que quieran pero que aburrimiento”, “Hubo más acción en el Minuto de Dios”, “me quedé dormido”, “lo único cierto es que de aquí saldrá el subcampeón de la Champions”, “y los goles fueron de penalti”, “hacía frío en el estadio”, entre otros comentarios.

La serie quedó 1-1 y se definirá en Inglaterra el próximo martes 5 de mayo, donde saldrá el primer finalista de la Champions League.

Estos son los memes del partido Atlético de Madrid vs Arsenal por Champions League:

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