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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Guerra en Ucrania

Trump anunció un cese al fuego entre Ucrania y Rusia, así como el intercambio de 1.000 prisioneros de cada país

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
El mandatario norteamericano dijo, además, que continúan las conversaciones para poner fin al conflicto en Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un cese al fuego de 3 días entre Ucrania y Rusia.

“Me complace anunciar un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. En Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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Según dijo el mandatario norteamericano en esa plataforma digital, el cese de hostilidades “incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país”.

“Esta solicitud la hice directamente yo, y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladímir Putin y el presidente Volodímir Zelenski. Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”, añadió.

Finalmente, dijo que actualmente continúan las conversaciones para poner fin al conflicto en Europa, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. “Cada día estamos más cerca de lograrlo”, concluyó.

En días pasados, Rusia declaró unilateralmente una tregua con Ucrania durante los días 8 y 9 de mayo por la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con "un ataque masivo con misiles" si Kiev no respeta el cese de hostilidades.

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Por su parte, el presidente Zelenski dijo que Ucrania observaría su propia tregua con Rusia el 5 y el 6 de mayo.

Tras anunciarse el alto el fuego por parte de Trump, el mandatario ucraniano ordenó al Ejército no atacar la Plaza Roja de Moscú durante el desfile del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo.

"El área de la Plaza Roja se excluirá del plan para el uso de armas ucranianas", se lee un decreto en el sitio web presidencial.

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