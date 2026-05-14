Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que China acordó comprar 200 aviones a Boeing y describió este pedido como "200 de los grandes" en una entrevista televisada a Fox News.

"Fue una especie de declaración, pero creo que fue un compromiso", dijo Trump al describir su conversación con el presidente Xi Jinping en la entrevista con Fox News.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró anteriormente que se encontraba a la espera de un gran pedido de Boeing durante la visita de Trump a Pekín, en la que sostuvo conversaciones con el líder chino Xi Jinping.

Donald Trump también aseguró que su homólogo chino le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz en Medio Oriente.

Además, dijo que el líder asiático le garantizó que no enviará material militar al régimen de Irán en el conflicto que mantiene actualmente con Washington tras los ataques de finales de febrero.

VEA TAMBIÉN Así quedó captado gesto de Elon Musk cuando CEO de empresa rival le pidió una ‘selfie’ en cena que reunió a Xi Jinping y Trump o

"Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza", declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín.

Y añadió: "Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'".

El estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos del régimen de Irán el 28 de febrero.

Dicha ruta fluvial representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, junto con otras materias primas clave.

El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales. Aunque Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes a pesar del débil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.