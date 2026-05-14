Ministerio de Defensa de la dictadura venezolana presenta fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB"

El Ministerio de Defensa del régimen venezolano presentó la fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivarian" (FANB).

La "ceremonia" se llevó a cabo en el Salón de Honor de la sede ministerial en Caracas (capital de Venezuela).

El acto estuvo liderado por el ministro de Defensa de la dictadura, el General en Jefe Gustavo González López, acompañado por los integrantes del Estado Mayor Superior de la FANB, institución afín a la tiranía.

En la imagen, la sucesora del dictador Nicolás Maduro aparece sin la banda presidencial (cinta de tela con los colores de la bandera nacional).

El mencionado retrato encabezará institucionalmente cada unidad militar, despacho y dependencia del territorio nacional.

Al margen de esta información, cabe decir que la crisis en Venezuela continúa sin resolverse con Delcy Rodríguez a la cabeza.

La población sigue enfrentando una profunda crisis humanitaria y económica, marcada por el deterioro de los servicios públicos, como frecuentes apagones y fallas en el suministro de agua, además de una alta inflación y bajos salarios.

Aunque hoy está "al frente" de la jefatura de Estado, Delcy Rodríguez ha estado ligada a la cúpula dictatorial de Venezuela desde hace muchos años.

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una relación "pragmática y funcional" con Delcy Rodríguez, situación que para el seno de la sociedad venezolana no es una decisión acertada.