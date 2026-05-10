"Eran desdichados, y ahora son felices": Trump dice que Venezuela "es un país muy feliz en este momento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de Venezuela después de meses de la captura del dictador chavista Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

Durante una entrevista con el programa 'Full Measure', con la periodista Sharyl Attkisson, Trump declaró que Venezuela es "un país muy feliz", en referencia al aumento de la producción petrolera.

"Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Eran miserables y ahora son felices. Está bien gestionado", comentó.

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Y añadió: "El petróleo que está saliendo es enorme, el mayor en muchos años. Y las grandes compañías petroleras están entrando con las plataformas más grandes, más bonitas que jamás haya visto".

Por otro lado, el mandatario republicano aseguró: "Todo el mundo me dice que están orgullosos de lo que pasó en Venezuela y están haciendo un buen trabajo".

Después de la captura del dictador chavista el 3 de enero en una operación especial de Washington, el presidente Trump aseguró que Estados Unidos está “a cargo” del país y controla su industria petrolera.

Según la Administración republicana, se tiene un plan de tres fases para Venezuela.

En ese entonces, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que lo que se busca con el plan es estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

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Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos y Venezuela reestablecieron relaciones bilaterales y un nuevo equipo diplomático encabezado por John Barrett llegó recientemente para seguir “avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones”.

Actualmente, Delcy Rodríguez se encuentra al frente de la dictadura, pero gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos. Desde que comenzó a dirigir el régimen, la mujer ha promulgado reformas, removido funcionarios de Maduro, así como la promulgación de una ley de amnistía para presos políticos.