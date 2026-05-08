María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

La senadora colombiana María Fernanda Cabal reveló este viernes en entrevista exclusiva con el programa Club de Prensa de NTN24 que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) tenía "micrófonos" en la "habitación de Cilia (Flores) y de Nicolás (Maduro)" en Caracas, Venezuela.

Cabal aseguró que tiene una larga lista de fuentes vinculadas a la CIA, por lo que tuvo acceso a esa información y al trabajo "impecable" que hizo la agencia en "la penetración del círculo de Maduro" y de su esposa.

VEA TAMBIÉN Nueva audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores se llevará a cabo el 30 de junio en Nueva York o

"Tengo amigos que son de la CIA, que fueron de la CIA, de la DIA, de distintas agencias, y lo que es impresionante fue el trabajo impecable que hizo la CIA en la penetración del círculo de seguridad Maduro. La información que nos llega es que tenían micrófonos en la habitación de Cilia y de Nicolás", expuso Cabal en NTN24.

También dio detalles sobre los momentos de tensión que habrían vivido Flores y Maduro durante la Operación Resolución Absoluta que desarrolló Estados Unidos para capturar a Maduro y a Flores el 3 de enero en la capital venezolana.

"Ella (Cilia) le decía a Nicolás que estaba escuchando el sonido de helicópteros. Cuando se dan cuenta que de verdad es algo que no está controlado, al abrir la puerta —que era la del búnker— él la golpea, por eso ella sale con la cara como si de verdad hubiera sido estropeada", relató.

Estos detalles sobre la compleja operación de inteligencia, de acuerdo con la senadora colombiana, demuestran que Estados Unidos llevaba trabajando en el operativo de la captura de Maduro desde "mucho" tiempo antes de ejecutarla y fortaleciendo sus vínculos con algunos miembros del régimen.

"Eso nos dice que llevaban mucho tiempo atrás, que habían hablado con Delcy, que habían convencido a los Rodríguez y que, finalmente, todo este proceso se venía cuajando de mucho tiempo atrás. Me impresiona que no se haya filtrado la información", precisó Cabal.

La razón de la permanencia de los miembros del régimen de Venezuela en el poder, pese a la captura de Maduro, es explicada por Cabal en su libro 'La Democracia en Peligro'.

En ese trabajo la senadora demuestra "cómo toda esa relación criminal se convirtió en transnacional. Primero a través del socialismo del siglo XXI, después del Grupo de Puebla, después de la internacional progresista. Lo que era el petróleo para financiar estas revoluciones se volvió el narcotráfico. El narcotráfico pone y quita candidatos", mencionó.

VEA TAMBIÉN Duros cuestionamientos contra el Gobierno Petro luego de que se conociera que pidió levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo o

En Colombia, según Cabal, "tenemos financiación del Cartel de los Soles. No solo en las fronteras de Colombia, también adentro en varios municipios, que nadie lo creyera. Se dice que, incluso, en Medellín se financia, se compran secretarías para después sacar recursos con la proveeduría".