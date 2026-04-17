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Importante Aerolínea anuncia que suspenderá vuelos al aeropuerto de Nueva York debido a que no son “económicamente viables” a causa del conflicto con Irán

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeronave - Foto referencia: Canva
Aeronave - Foto referencia: Canva
La suspensión de las rutas será desde el mes de junio y se extenderá hasta octubre, debido al aumento y falta de queroseno.

Este viernes la aerolínea Air Canada anunció que suspenderá sus vuelos desde Montreal y Toronto al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York a partir del mes de junio.

De acuerdo con la aerolínea, esta medida se extenderá hasta finales del mes de octubre, esto debido al alto aumento del costo del queroseno provocado por la guerra en Irán.

"Desde el inicio del conflicto con Irán, algunas rutas y ciertos vuelos menos rentables han dejado de ser económicamente viables, por lo que estamos realizando ajustes en consecuencia", explicó la compañía.

Sin embargo, Air Canada dejó claro que la operación de sus 34 rutas diarias desde seis ciudades hacia los aeropuertos de LaGuardia de Nueva York y Newark de Nueva Jersey continuará.

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Asimismo, manifestó que la suspensión de sus vuelos hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy será aplicada desde el mes de junio hasta el 25 de octubre; una vez se cumpla este tiempo, los viajes se reanudarán.

La medida por parte de la aerolínea canadiense se toma debido al incremento del queroseno, un derivado del petróleo, utilizado como combustible para los motores de aviación, el cual aumentó sus costos, debido a la acusación del conflicto del Oriente Medio y las medidas tomadas por Irán con el estrecho de Ormuz.

Pese a que el gobierno de los Estados Unidos e Irán amplió el alto al fuego en el Golfo Pérsico y llegaron a un acuerdo para la apertura del puerto del golfo (Ormuz), medidas que, pese a que se podrían ampliar, tendrían un alto impacto tanto en su valor como en su producción.

Hay que tener en cuenta que el combustible representa entre el 25 y el 30% de los costos de explotación de la mayoría de las aerolíneas.

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Cabe resaltar que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, en todos los continentes, numerosas compañías han incrementado el valor en sus tarifas y suspendido varios vuelos, esto último debido a temas de seguridad.

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