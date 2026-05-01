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Viernes, 01 de mayo de 2026
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Juan Pablo Guanipa

“Están comprometidos con el proceso electoral”: Juan Pablo Guanipa tras su encuentro con senadores republicanos

mayo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Juan Pablo Guanipa habló con NTN24 sobre su visita a Washington, donde se reunió con la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, y senadores republicanos.

Tras sostener un encuentro con varios senadores republicanos como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Rick Scott; y reencontrarse con la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, en Washington, el dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa culminó su visita a Washington.

Asimismo, se reunió con representantes de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a los cuales les pidieron celeridad en la aplicación de las fases para la transición democrática de su país.

Luego de estos encuentros, el expreso político del régimen chavista, Juan Pablo Guanipa, habló con NTN24, a quien expuso los temas que trataron con los políticos norteamericanos y la líder democrática María Corina Machado.

Guanipa deja ver que el principal objetivo de esta visita “es hacer ver cuál es la realidad que vive Venezuela hoy, que es una realidad compleja difícil”.

Aunque, tras la captura del dictador chavista Nicolás Maduro, el pueblo venezolano se ha visto optimista con un cambio político, es consciente de que su país también se siente “desesperado por la situación socioeconómica que lo afecta en su salario, en su calidad de vida”.

“Lo que hoy estamos viviendo es inaceptable y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el cambio sea una realidad en Venezuela”, agrega.

En cuanto al mensaje que le comunico a los representantes del Departamento de Estado, señaló que: “Le traslade el sentido de urgencia que tenemos los venezolanos para salir de la situación que estamos viviendo”.

“Sabemos lo que ha hecho los Estados Unidos, a favor de la democracia y de la libertad en Venezuela, pero también es cierto que hay un sentido de urgencia que se sustenta en lo que he dicho de la situación socioeconómica de Venezuela”, agregó.

Asimismo, el dirigente democrático manifestó que, para que la situación de su país mejore, es “necesario un cambio político”, ya que esto le permitiría al pueblo venezolano “que haya elecciones, elija a su presidente, que tenga el estado de derecho, separación de poderes”, lo cual brindaría confianza a las inversiones extranjeras y permitiría “la reparación del país”.

Pero para que eso se lleve a cabo, enfatizo en la necesidad de que las etapas propuestas por los Estados Unidos “no sean sucesivas”, sino que “sean etapas que se solapen para que pronto podamos tener elecciones en Venezuela y así “lograr que ese proceso de transformación comience”.

En cuanto a un proceso electoral, Juan Pablo Guanipa dejó claro que se espera que se lleve a cabo “lo más pronto posible”, aunque “es muy difícil establecer una fecha con tantos factores involucrados en esto”.

Finalmente, dejó claro que regresará a Venezuela “para seguir haciendo el trabajo y esperará el regreso de María Corina”, pese al peligro que aún se vive en su país por parte del régimen.

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