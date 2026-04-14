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Martes, 14 de abril de 2026
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Turquía

Tiroteo en escuela secundaria de Turquía deja al menos 16 personas, en su mayoría estudiantes, heridas

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía turca en escuela que vivió tiroteo. (EFE)
Policía turca en escuela que vivió tiroteo. (EFE)
El atacante, un exalumno del centro educativo nacido en 2007 quien estaba armado con un rifle de caza, se suicidó.

Al menos 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas el martes en un tiroteo ocurrido en un instituto técnico de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, anunció el gobernador local.

Doce personas "reciben actualmente atención médica", indicó a la prensa el gobernador, Hasan Sildak, quien se desplazó al lugar.

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El atacante, un exalumno del centro nacido en 2007, se suicidó, añadió el gobernador.

Según la cadena pública TRT, citando a la gobernación, entre los heridos se encuentran diez estudiantes de secundaria y cuatro profesores, sin que se haya precisado la gravedad de su estado.

De acuerdo con la agencia de prensa privada DHA y varios medios turcos, el atacante estaba armado con un rifle de caza.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a estudiantes huyendo corriendo del centro, frente al cual fueron desplegados numerosos policías, al menos un vehículo blindado y ambulancias.

"Primero abrió fuego al azar en el patio y luego dentro del establecimiento", relató un testigo citado por la agencia de prensa privada IHA.

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Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.

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