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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, llegó a Países Bajos pese a sanciones de la Unión Europea

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
Es el primer viaje que realiza la jefe chavista fuera del Caribe desde que asumió las riendas de la dictadura tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Países Bajos pese a las sanciones de la Unión Europea. La jefe chavista arribó este domingo a La Haya en donde representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

A su llegada a territorio europeo, Rodríguez dijo que Venezuela "es el único que tiene titularidad" sobre el Esequibo, un territorio objeto de una disputa con Guyana.

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"Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela", señaló.

Y añadió: "No hay duda alguna. Venezuela es el único titular de este territorio".

Es el primer viaje que realiza Rodríguez fuera del Caribe desde que asumió las riendas de la dictadura chavista tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos en enero.

Rodríguez formaba parte de los sancionados por Estados Unidos, pero la Administración del presidente Donald Trump levantó las medidas en su contra a principios de abril.

Pese a que sigue sancionada por otros países y la Unión Europa, pudo viajar porque quienes acuden a la CIJ gozan de una protección jurídica especial.

El jueves 30 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita mantener las sanciones impuestas a funcionarios de la dictadura venezolana. Entre ellos está incluida Rodríguez y lo estará hasta que se produzcan avances concretos hacia una transición democrática en el país suramericano.

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La medida también exige la realización de elecciones libres y transparentes, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

Entre las exigencias, además, aparecen el cese de la persecución contra la oposición y la construcción de una hoja de ruta creíble para comicios justos.

Los eurodiputados remarcaron que las restricciones deben seguir vigentes mientras Venezuela no adopte “medidas significativas”.

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