Anuncian cambios rotundos en el reglamento de la Fórmula 1 tras quejas de los pilotos y un comienzo de temporada turbulento

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y dirigentes de escuderías acordaron por unanimidad este lunes introducir cambios en el reglamento tras las duras críticas realizadas por varios pilotos, entre ellos Max Verstappen, a las nuevas normas implantadas esta temporada.

El comunicado de la FIA enumeró más de una decena de cambios destinados a "promover el rendimiento" en la clasificación y mejorar la seguridad en carrera, que serán efectivos a partir del próximo Gran Premio, en Miami a comienzos de mayo.

El reglamento que entró en vigor en 2026, dando un gran protagonismo a la propulsión eléctrica en monoplazas más ligeros, divide tanto a los pilotos como a los aficionados luego de las tres primeras carreras del curso.

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El cuatro veces campeón mundial, Max Verstappen, calificó el nuevo estilo de competición de "una broma" después del Gran Premio de China y dejó entrever que se tomaría un descanso de la F1 en 2027 a menos que se hicieran cambios.

El accidente de Oliver Bearman en Japón a finales de marzo, cuando intentó evitar a un rival que rodaba más lento para gestionar la energía de su motor híbrido debido al fenómeno del "super clipping", ha reavivado el debate sobre la pertinencia de una normativa que, según sus promotores, se supone que contribuye a mejorar el espectáculo en pista.

Los últimos ajustes prevén reducir "la duración máxima del super clipping a aproximadamente entre 2 y 4 segundos por vuelta", explicó la FIA.

La potencia máxima del "super clipping" aumentará de 250 kW a 350 kW, siempre con la idea de reducir el tiempo de carrera dedicado a la gestión de la energía y a la recarga de la batería.

La potencia del boost, que proporciona un extra potencia para adelantar, se limitará a 150 kW en carrera.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, advirtió en contra de realizar cambios drásticos en el reglamento, después de que sus pilotos, Kimi Antonelli y George Russell, iniciaron con fuerza la temporada. Antonelli aventaja a Russell por nueve puntos en la clasificación tras las tres primeras carreras.

Wolff pidió "actuar con bisturí más que con bate de béisbol".

El GP de Miami pondrá fin a la interrupción forzada de cinco semanas en la temporada tras la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio.