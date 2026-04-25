Trump afirmó que no está claro quién manda en Irán, luego de cancelar viaje de sus enviados a Pakistán para mantener conversaciones con delegados de Teherán

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está claro quién manda en Irán.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, Trump sostuvo: "Hay una enorme lucha interna y confusión en el seno de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, incluidos ellos mismos".

Las declaraciones del titular de la Casa Blanca se dan después de haber cancelado el viaje de sus enviados a Islamabad, capital de Pakistán, para mantener conversaciones con delegados de Teherán.

En contraste, los Guardianes de la Revolución aseguraron que controlar el Estrecho de Ormuz es la "estrategia definitiva" de Teherán en su guerra con Estados Unidos.

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A través de un comunicado, los Guardianes de la Revolución sostienen: "Controlar el estrecho de Ormuz y mantener el efecto disuasorio que se deriva de ello en Estados Unidos y en los apoyos de Estados Unidos en la región es la estrategia definitiva de la República Islámica de Irán".

Un par de días antes, el presidente Trump ordenó al Comando Central disparar contra cualquier embarcación que esté poniendo minas en el Estrecho de Ormuz.

El mandatario, que había anunciado el martes una extensión indefinida de la tregua con el régimen iraní a pocas horas de su vencimiento, aseguró que el Ejército ya trabaja para quitar las minas del importante paso marítimo.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus buques de guerra están todos, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", dijo el mandatario en su red social Truth.

El régimen de Irán anunció la reapertura del estrecho el viernes 17 de abril de 2026, pero apenas 24 horas después, el sábado 18 de abril, decidió cerrarlo nuevamente de forma indefinida.

Dicho paso marítimo estretégico se encuentra actualmente en una situación de extrema tensión y bloqueo parcial, consolidándose como el epicentro de un conflicto geopolítico.