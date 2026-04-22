Entrenador de la Selección Colombia Sub-17 responde a polémicos dichos de jugador argentino tras la final del Sudamericano de la categoría

Después de tres días de la obtención del título sudamericano Sub-17 por parte de la Selección Colombia, siguen las repercusiones sobre lo extrafutbolístico.

Cabe recordar que el pasado domingo la Tricolor venció por 4 a 0 a la selección argentina en la gran final del torneo continental y se quedó con el título. No obstante, la goleada por 4 a 0 no cayó nada bien en algunos jugadores de la selección gaucha, quienes dieron declaraciones desafortunadas tras los 90 minutos.

Este miércoles, el entrenador de la Selección cafetera, Fredy Hurtado, salió al cruce de las declaraciones del jugador Julio Coria, quien al término del encuentro dijo: "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre”.

VEA TAMBIÉN Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 respondieron con fotografía a los dichos de los argentinos tras final del Campeonato Sudamericano o

En entrevista con el canal deportivo DSports, Hurtado aseguró que los jugadores Sub-17 “son chicos”y están en proceso de aprendizaje.

“Tomarlos en caliente después de un partido, una final que acaban de perder, es complejo”, dijo el entrenador.

En ese sentido, señaló que en su equipo de trabajo preparan a los jugadores para que puedan responder las preguntas de la prensa.

“Acá antes de cada entrevista se les direcciona un poco sobre más o menos qué les van a preguntar, qué se puede responder”, declaró.

“Nuestro chicos simplemente hablaron del juego en los 90 minutos”, subrayó.

Por último, aseguró que “son chicos que están aprendiendo y seguramente de esto vamos a aprender tanto ellos como nosotros”.

“Pero es normal porque todos queremos ganar”, concluyó.

Cabe resaltar que Coria ha recibido duras críticas por sus declaraciones, incluso de la prensa argentina tras la final del campeonato juvenil que se disputó en Paraguay.