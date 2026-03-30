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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Delcy Rodríguez

“Es cinismo extremo”: reacciones al giro en la propaganda de Delcy Rodríguez dejando atrás el rojo chavista

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Omar González, dirigente opositor venezolano, se refirió al cambio de imagen que viene instaurando Delcy, la encargada del régimen venezolano, quien abandonó el rojo tradicional a un azul celeste.

Delcy Rodríguez, ahora la cabeza del régimen de Venezuela, parece estar en campaña, pese a que nadie habla de elecciones, pues recientemente llevó a cabo un cambio de imagen que incluye pendones y publicidad política.

Rodríguez, recientemente, cambió su paleta de colores, dejando de lado el tradicional rojo del chavismo y de eslogan por una tonalidad azul y una tipografía similar a la del partido Vente Venezuela de la líder democrática María Corina Machado.

Frente a esto, El informativo de NTN24 conversó con Omar González, dirigente opositor venezolano, quien se refirió a los cambios que viene adelantando el régimen ahora a cargo de Delcy.

“No hay que ser muy inteligente para calificar de cinismo extremo la opinión de Delcy y lo que está haciendo como el gobierno interino que trata de borrar la complicidad que durante casi 30 años, primero con Chávez y luego con Maduro”, dijo González.

Para el dirigente opositor venezolano, esto es un reflejo de Delcy Rodríguez: “HA perdido incluso hasta el apoyo del chavismo en el ocaso y, desde luego, la inmensa mayoría del pueblo venezolano”:

Señaló que “el pueblo venezolano exige y necesita que se fijen las elecciones para reinstitucionalizar el país”, teniendo en cuenta que “quedan resabios de esa tiranía que destruyó y saqueó al país”, esto haciendo referencia a que el poder aún se encuentra a cargo de un régimen.

Por último, dejó claro que con Delcy y Jorge Rodríguez, con estos en el poder, “nada se avanza”, ya que “no tienen el apoyo de nadie y tampoco están en la capacidad de encaminar el país hacia nuevos derroteros como son los que plantea María Corina Machado, la líder indiscutible del pueblo venezolano”.

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