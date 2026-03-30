Así es la campaña que Delcy Rodríguez está haciendo en Venezuela con colores similares a los de María Corina Machado, pese a que no se ha fijado fecha para elecciones

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, estuvo presente este fin de semana en las calles del país para realizar lo que parecieron ser actos de campaña ante unas eventuales y urgentes elecciones presidenciales, cuya fecha aún no se ha fijado.

Las imágenes fueron publicadas por la propia Rodríguez en sus redes sociales a propósito de la jornada que organizó y denominó como 'Venezuela Come Pescado' durante el inicio de la Semana Santa en la Plaza Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia Petare, una de las cinco parroquias que conforman el Municipio Sucre del Estado Miranda.

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En el video se ven pancartas con anuncios gráficos en los que se puede apreciar que Rodríguez decidió abandonar el rojo del chavismo, sustituyó a Maduro con la imagen de su cara e incluyó lo que parece ser su nuevo lema de campaña: "Delcy avanza, tú tienes mi confianza".

Sin embargo, en los anuncios de Rodríguez llamó la atención el color que utilizó, pues se trata de un azul celeste muy similar al del partido Vente Venezuela de la líder de la democracia en Venezuela y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Rodríguez, cabe resaltar, ha actuado bajo instrucciones de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le advirtió "consecuencias peores" a las de Maduro si no hacía "lo correcto" luego del operativo militar en Caracas el 3 de enero en el que también fue capturada Cilia Flores, esposa del dictador.

Trump ha destacado desde entonces la cooperación de Rodríguez con lo que Washington le ha ordenado, aunque todo parece hacer parte del "proceso triple" anunciado en enero por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Con la estrategia liderada por Rubio, Estados Unidos busca allanar un camino hacia la democracia en Venezuela que incluiría, desde luego, las elecciones, sobre las que no se han dado detalles hasta el momento.

La publicación del video de Rodríguez se dio en medio de los anuncios del régimen acerca de que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos.

Los edificios consulares fueron "recuperados" y serán "rehabilitados" para volver a prestar servicios, de acuerdos con funcionarios del régimen enviados por Rodríguez.

La delegación, cabe resaltar, llegó Washington en la misma semana en que Maduro y Flores tuvieron su segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos.

Elisa Trotta, consultora en asuntos estratégicos y exembajadora de Venezuela en Argentina, dijo en NTN24 que la reapertura forma parte, sobre todo, "de lo que intenta el Gobierno de Estados Unidos en relación con la estabilización y a la recuperación para pasar a la transición en Venezuela".