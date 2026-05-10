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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Barcelona quedó campeón en España tras vencer al Real Madrid y uno de sus jugadores hizo historia en el fútbol mundial

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Barcelona Campeón / FOTO: EFE
Barcelona Campeón / FOTO: EFE
Uno de los futbolistas de la plantilla blaugrana logró algo que ningún otro había podido hasta la fecha en medio de la celebración por el título.

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Liga española por segundo año consecutivo y 29ª vez en su historia tras ganar 2-0 al Real Madrid, este domingo en el Camp Nou, a falta de tres jornadas para el final del torneo.

Los goles de Marcus Rashford (9') y de Ferran Torres (18') dieron LaLiga al Barça, en el mejor homenaje a su técnico Hansi Flick, que horas antes había perdido a su padre, mientras que el Real Madrid cerrará la temporada sin títulos.

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El Barça fue el dominador del Clásico ante un Real Madrid impotente en el que su portero Thibaut Courtois fue el héroe, evitando lo que podía haber sido una goleada.

Los merengues apenas pudieron superar la presión del Barça, que se adelantó pronto con una falta botada por Rashford a la escuadra (9') y amplió su ventaja con tiro de Ferran prácticamente a bocajarro (18').

El Real Madrid, que llegaba envuelto en la polémica por el altercado de esta semana entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverdeo la baja a última hora de Kylian Mbappé, sólo podían lanzar estériles pases largos en busca de sus delanteros, que apenas inquietaron la portería rival.

Tras su victoria, los azulgranas aventajan en 14 unidades al Real Madrid, a falta de nueve puntos por disputarse, lo que hace imposible una reacción blanca.

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Joao Cancelo hace historia en el fútbol

Además del título, uno de los jugadores del Barcelona hizo historia en el fútbol al ser el primero que consigue títulos en cuatro de las cinco ligas más importantes de Europa; se trata del portugués Joao Cancelo.

El lateral de 31 años se coronó campeón primero con la Juventus de la Serie A en la temporada 2018-19, después logró tres Premier League con el Manchester City , luego ganó la Bundesliga con el Bayern Munich en la temporada 2022-23 y ahora campeón de LaLiga con el Barcelona, faltándole solo conseguir la Ligue 1 de Francia.

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