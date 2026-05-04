Trump se pronuncia sobre ataques del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz: "Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ante los ataques del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz, después de la puesta en marcha del “Proyecto Libertad”.

En un mensaje en Truth Social, Trump aseguró que el régimen “ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques, Proyecto Libertad, incluyendo un carguero surcoreano”.

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“Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho. El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana”, aseguró el mandatario norteamericano, asegurando que “quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión”.

Por otro lado, el jefe de Estado de Estados Unidos dijo que las fuerzas de su país han derribado siete lanchas rápidas. “Es todo lo que les queda”, sentenció.

Ante las declaraciones de Estados Unidos, el régimen de Irán negó hayan sido hundidos varias de sus embarcaciones y catalogó la información como “falsa”, según declaró un mando militar iraní citado por la televisión estatal.

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El domingo, el presidente Trump anunció el “Proyecto Libertad”, destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

El mandatario norteamericano aseguró que la Marina de su país debía escoltar desde este lunes temprano a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio".