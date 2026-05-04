"Muchas nos manifiestan que es un dolor muy profundo saber van a pasar otro Día de la Madre con su hijo preso": Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), dijo en La Tarde de NTN24 que "la realidad sigue siendo muy cruel" para los presos políticos del régimen venezolano, a cargo actualmente del régimen de Delcy Rodríguez.

"La realidad sigue siendo muy cruel, muy dura, muy difícil, muy complicada. Nosotros desde el comité hemos venido documentando una serie de irregularidades, de arbitrariedades, tratos crueles, inhumanos y degradantes", expuso Casanova.

El activista recordó el caso de El Rodeo I, "en donde solamente por denunciar, por exigir derechos con una protesta que hicieron los extranjeros, los aislaron, los golpearon, y a los venezolanos que se solidarizaron con ellos, incluso, también los sometieron a torturas y tratos crueles".

Las declaraciones de Casanova se conocieron después de que los familiares de los prisioneros políticos en Venezuela acudieran a la Defensoría del Pueblo exigiendo información sobre sus seres queridos.

Organizaciones como Foro Penal documentan actualmente más de 450 personas detenidas por razones políticas, muchas sin una sentencia firme.

"A los presos los maltratan, los torturan solamente por pedir un analgésico, porque les duele la cabeza y piden un analgésico porque a veces no comen bien y tienen hambre. Los maltratan, los golpean con un bate por ejemplo allí, que le llaman el acetaminofén", relató.

Entretanto, la Ley de Amnistía, promovida desde el régimen y que prometió libertad para muchos detenidos, ha dejado resultados limitados.

"La verdad es que fueron y siguen siendo muchos otros los que no han obtenido la libertad con esta Ley de Amnistía, incluso se las han negado", mencionó el activista.

Casanova también lamentó la situación de las madres de presos políticos en medio de un nuevo mes de mayo en Venezuela.

"Muchas de ellas nos manifestaban que es un dolor muy profundo saber van a pasar otro Día de la Madre con su hijo preso", resaltó.