Congresista de los Estados Unidos se solidariza con Colombia ante la escalda de violencia criminal: “Ninguna nación debe vivir secuestrada por el miedo”

Este lunes, la congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, por medio de un mensaje en su red social de X, se solidarizó con el pueblo de Colombia ante los actos de violencia con al menos 31 ataques terroristas.

Toda mi solidaridad con el pueblo de Colombia ante este brutal atentado terrorista. Ninguna nación debe vivir secuestrada por el miedo, las bombas y el chantaje criminal”, expresó la legisladora.

No es para menos la preocupación de Salazar, pues desde el pasado viernes 24 de abril, el suroccidente del país sudamericano se ha convertido en el epicentro de atentados que han cobrado la vida de más de 20 personas y han dejado un saldo de más de 50 personas heridas, según la información entregada por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las acciones terroristas se encuentran atribuidas a las disidencias de las FARC, en hechos que han sacudido a los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño.

Según la congresista norteamericana, estos actos violentos a tan solo semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, que se adelantarán el próximo 31 de mayo, se están viendo empañados por “la escalada de violencias y amenazas”, por medio de las cuales los grupos criminales pretenden “sembrar caos y desestabilizar al país”, lo cual catalogo como “inaceptable”.

“El pueblo colombiano merece paz, orden y seguridad”, añadió María Elvira Salazar.

Por último, fue enfática en señalar que “los terroristas no decidirán” el futuro de Colombia.

Embajada de EE. UU. se solidariza con el pueblo colombiano ante el incremento de la violencia

Al igual que la legisladora, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá también se solidarizó y condenó la escalada de violencia terrorista en el territorio colombiano.

Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca. Las acciones violentas de organizaciones terroristas extranjeras designadas por E.E. U.U. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas”, indicó.

Finalmente, dejaron claro que mantienen su compromiso “con el apoyo a la seguridad de Colombia”.