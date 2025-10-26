“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz por su "incansable" defensa de la democracia frente al "brutal" régimen de Nicolás Maduro.

Tomas Arias, abogado que fue cofundador del partido Vente Venezuela que dirige María Corina Machado, se conectó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar acerca de lo significa este premio para Venezuela.

“Es un premio a quien lo merece, María Corina Machado ha sido una luchadora como no hemos visto recientemente, es un ejemplo de resiliencia que va incluso contra la corriente; también es un premio al esfuerzo colectivo de los venezolanos”, comentó.