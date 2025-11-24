Lionel Messi responde con gol de cabeza similar al que marcó en final de Champions a anotación de chilena de Cristiano Ronaldo durante el fin de semana

El delantero argentino Lionel Messi anotó el domingo un gol de cabeza muy similar al que marcó en la final de la Champions League de la edición de 2009 cuando integraba el Barcelona en un partido en el que enfrentaba al Manchester United.

Messi convirtió en un juego del Inter de Miami el mismo día en el que Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita, hizo un gol de chilena idéntico al que marcó en abril de 2018 con el Real Madrid, también en un partido de Champions League, ante Juventus.

VEA TAMBIÉN Equipo de Luis Suárez y Lionel Messi salió campeón y jugará la próxima temporada en la tercera división del fútbol de Uruguay o

Muchos aficionados del fútbol en las redes sociales comentaron que los goles de Messi y Ronaldo, el mismo día, fueron un regalo para la memoria y para recordar los años en que ambos cracks estuvieron en su máximo esplendor.

El Inter Miami goleó el domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) gracias a la magia de Lionel Messi que firmó, además del gol, un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador de cabeza tras un centro de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 cambiaron los roles y Messi brindó el pase del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se colocó a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del Diez, que acumula seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

"¡Vamos! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más", celebró Messi en sus redes sociales.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000 o

El próximo sábado, Miami será anfitrión de la final del Este frente al New York City, que este domingo se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una diana del argentino Maxi Moralez.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

Por su mejor resultado en la fase regular ante los equipos del Oeste, el Inter tendría asegurada también la localía en caso de clasificar a la final del 6 de diciembre.