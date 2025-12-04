Esta noche se podrá observar el fenómeno astronómico más impresionante que volverá a ser visible hasta el 2042: la superluna y sus horarios de observación desde Colombia y Venezuela

Ya llegó diciembre y con el mes navideño lo acompaña la Luna más extrema del año 2024-2025, apodada como Luna Fría, su nombre hace honor al invierno en el norte del planeta, ya que en el último mes del año ocurre el cambio de estación y comienza la época más fría.

Noah Petro, científico del proyecto Artemis lll, de la NASA, comento: “el jueves, La luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer, y por eso está llena, porque está exactamente opuesta en el cielo respecto al Sol”.

Esta es la última superluna de tres que se pudieron observar este año. Sin embargo, la última será la más impresionante que se haya podido observar, debido a que su acercamiento aumentará, la distancia aproximada será de 357,218 km, es decir 221,965 millas.

Adicionalmente, según National Geographic, se podrá observar un 30% más brillante y un 14% más grande. Esto como resultado al perigeo de la Luna.

Asimismo, lo afirmo Petro, “el brillo de estas superlunas en invierno, especialmente cuando hace mucho frio, como ahora, creo que puede intensificar porque los árboles no bloquean la luz”.

En ese contexto, el científico, enfatizó que “invitaría a la gente a salir esta semana, mirar la Luna y disfrutar de su esplendor, pensar en lo que logramos en 1968 y 1972 con Apolo 8 y el Apolo 17, y luego mirar al futuro y decir: ‘estamos quizá a solo dos Lunas llenas de volver enviar humanos a volar más allá de la Luna y obtener una vista cercana de la superficie lunar con Artemis ll”.

Esto haciendo referencia a la misión Artemis ll, la segunda misión del programa Artemis de la NASA, el cual tendrá como objetivo transportar a cuatro astronautas hacia una presencia a largo plazo en la Luna.

Horarios Colombia y Venezuela

Ahora, de acuerdo con el portal Star Walk, la Luna alcanzará su fase llena el jueves 4 de diciembre, a las 18:14, hora estándar, se estima que este es el momento exacto de máxima iluminación, no obstante, será visible toda la noche hasta el amanecer del viernes 5 de diciembre

Finalmente, cabe aclarar que este espectáculo se podrá observar sin necesidad de equipos especiales.