NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Superluna

Esta noche se podrá observar el fenómeno astronómico más impresionante que volverá a ser visible hasta el 2042: la superluna y sus horarios de observación desde Colombia y Venezuela

diciembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Superluna | Foto Canva
Superluna | Foto Canva
El científico de la NASA aprovecha el espectáculo para anunciar que estamos a dos Lunas llenas “de volver enviar humanos a volar más allá de la Luna”

Ya llegó diciembre y con el mes navideño lo acompaña la Luna más extrema del año 2024-2025, apodada como Luna Fría, su nombre hace honor al invierno en el norte del planeta, ya que en el último mes del año ocurre el cambio de estación y comienza la época más fría.

o

Noah Petro, científico del proyecto Artemis lll, de la NASA, comento: “el jueves, La luna saldrá aproximadamente a la hora del atardecer, y por eso está llena, porque está exactamente opuesta en el cielo respecto al Sol”.

Esta es la última superluna de tres que se pudieron observar este año. Sin embargo, la última será la más impresionante que se haya podido observar, debido a que su acercamiento aumentará, la distancia aproximada será de 357,218 km, es decir 221,965 millas.

Adicionalmente, según National Geographic, se podrá observar un 30% más brillante y un 14% más grande. Esto como resultado al perigeo de la Luna.

Asimismo, lo afirmo Petro, “el brillo de estas superlunas en invierno, especialmente cuando hace mucho frio, como ahora, creo que puede intensificar porque los árboles no bloquean la luz”.

En ese contexto, el científico, enfatizó que “invitaría a la gente a salir esta semana, mirar la Luna y disfrutar de su esplendor, pensar en lo que logramos en 1968 y 1972 con Apolo 8 y el Apolo 17, y luego mirar al futuro y decir: ‘estamos quizá a solo dos Lunas llenas de volver enviar humanos a volar más allá de la Luna y obtener una vista cercana de la superficie lunar con Artemis ll”.

Esto haciendo referencia a la misión Artemis ll, la segunda misión del programa Artemis de la NASA, el cual tendrá como objetivo transportar a cuatro astronautas hacia una presencia a largo plazo en la Luna.

Horarios Colombia y Venezuela

Ahora, de acuerdo con el portal Star Walk, la Luna alcanzará su fase llena el jueves 4 de diciembre, a las 18:14, hora estándar, se estima que este es el momento exacto de máxima iluminación, no obstante, será visible toda la noche hasta el amanecer del viernes 5 de diciembre

o

Finalmente, cabe aclarar que este espectáculo se podrá observar sin necesidad de equipos especiales.

Temas relacionados:

Superluna

Luna

Colombia

Venezuela

América Latina

Astronomía

Sistema Solar

Tierra

Vía Láctea

Espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Elon Musk X - Foto AFP
Elon Musk

Grupo de 27 países podría multar a la red social X de Musk tras compleja investigación en una medida que podría elevar las tensiones con EE. UU.

Sistema solar | Foto Canva
Agujero negro

El agujero negro que generó el brillo más potente del universo: 10 billones de veces más brillante que el Sol

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Fórmula 1 en 2008 - Foto: EFE
Fórmula 1

Justicia da visto bueno para que expiloto sudamericano de la Fórmula 1 lleve a juicio reclamo por presunta conspiración para arrebatarle título mundial

El entrenador Oswaldo Vizcarrondo (AFP)
Mundial

"Una completa locura lo que juega la selección de Oswaldo Vizcarrondo": así reaccionó el mundo del fútbol a histórica goleada de la Vinotinto a Inglaterra en Mundial Sub-17

Cristo Redentor | Foto: AFP
Brasil

Brasil inauguró imponente estatua de la Virgen María que supera en tamaño al famoso Cristo Redentor

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Portaviones Gerald R. Ford - Foto USS Navy/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Podría haber algún tipo de intervención en Venezuela tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera?

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre