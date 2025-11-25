Italiano se inspiró en la película 'Psicosis' de Alfred Hitchcock para estafar al Estado: se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Un hombre en Italia al parecer se inspiró en la icónica película de terror, ‘Psicosis’, de Alfred Hitchcock, al disfrazarse de su madre muerta.
El motivo: parecerse a su difunta progenitora ante diferentes funcionarios para cobrar su pensión.
El sujeto de 57 años, según las autoridades, fue descubierto tras disfrazarse de su madre fallecida para intentar renovar su documento de identidad y posteriormente cobrar su pensión.
El insólito caso se registró en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, al norte del país.
Así fue el modus operandi:
El individuo se colocó una peluca, se maquilló (incluyendo lápiz labial y uñas pintadas) y usó ropa femenina, como blusas y faldas, para parecerse a su madre.
Las autoridades dieron con este impostor tras notar ciertos detalles inusuales en la persona que se presentó para la renovación del carné de identidad, como vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla, y un cuello inusualmente grueso para una anciana.
Tras la detención, la policía allanó la vivienda del hombre y encontró el cuerpo momificado de su madre en una habitación, el cual había ocultado durante aproximadamente tres años para continuar con el mencionado fraude.
El hombre, de profesión enfermero, se encontraba desempleado. En medio del interrogatorio, dijo que había organizado el plan como medida desesperada debido a su situación de vulnerabilidad económica.