Martes, 11 de noviembre de 2025
René Higuita

René Higuita sentó a James Rodríguez en la misma mesa que Lionel Messi y Diego Maradona: “es hablar de jugadores que le dan belleza al fútbol”

noviembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
El exarquero de Atlético Nacional también se habló sobre el joven arquero de la selección Colombia, Kevin Mier.

James Rodríguez es considera el mejor jugador actual en la historia de Colombia, ganándose así el puesto de ser puesto en la mesa junto a grandes referentes del conjunto nacional.

Sin embargo, para una leyenda del fútbol colombiano como René Higuita el exmediocampista del Real Madrid puede ser comparado con otros grandes del deporte.

En entrevista con el medio mexicano Somos Fox, el exarquero de la selección Colombia comparó a James con los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona.

Para René, la figura de James en el país y en la selección es igual que la que representó en su momento Maradona y la que representa Messi.

Higuita aseguró que esto es porque el capitán de la ‘Tricolor’ le da “brillo y belleza al fútbol” con su calidad.

En la entrevista en exguardamenta habló sobre la salida de James de Club León diciendo: “yo a James le renovaría el contrato pero no sé qué está pasando”.

“Me parece que hablar de James, en nuestra tierra, es hablar de un Messi de un Maradona, es hablar de jugadores que son diferentes y que le dan ese color, brillo y belleza al fútbol”, agregó.

El ‘10’ del conjunto cafetero quedaría como agente libre tras conocerse que no renovó su contrato con Club León.

Su último partido con las ‘Fieras’ fue el pasado 8 de noviembre contra Puebla, en la que hizo la asistencia para el único gol de los locales de esa noche.

Ahora Rodríguez, está concentrado con la selección Colombia preparándose para sus partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia.

René Higuita, exarquero de Atlético Nacional, también se habló sobre el joven arquero de la selección Colombia, Kevin Mier, quien recientemente salió lesionado en un partido que disputó con Cruz Azul.

Para Higuita, Mier es el tipo de guardameta que “está necesitando el fútbol” porque no solo juega con los pies “sino que da mucha garantía bajo los tres palos”.

“Tuve la oportunidad de hablar con él, ver esa jugada donde se lesionó y, siendo sincero, se me vinieron las lágrimas”, puntualizó.

Pero el experimentado portero considera que “todo en la vida pasa por algo y eso era expulsión. Él está tranquilo”.

Además, aseguró que el joven arquero tiene mucho para dar en el fútbol y que con el tiempo todos los errores que tenga los va a mejorar.

