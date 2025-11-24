Crónica de una muerte anunciada: El caso del preso político con autismo que falleció meses después de ser torturado y excarcelado en Venezuela

Jonathan Rodríguez, un humilde pescador del estado costero de Aragua, fue uno de los más de dos mil detenidos en el marco de la represión poselectoral en Venezuela, entre julio y agosto del 2024.

Fue secuestrado y sometido a una detención arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el 29 de julio.

Desde que se reportó su desaparición, sus familiares advirtieron que tenía Autismo y que era inocente de cualquier acusación.

Pero no fue sino hasta seis meses después de graves denuncias de torturas y de deterioro de su estado de salud que fue excarcelado.

Al momento de su excarcelación estaba desnutrido.

La organización Vente Derechos Humanos, que denuncia los abusos en Venezuela, denunció que recientemente, Jonathan fue hospitalizado debido a una fuerte infección pulmonar y no resistió. Falleció este viernes 21 de noviembre.

"Nuestra solidaridad a toda su familia y amigos. Seguiremos trabajando hasta que haya justicia, reparación y no repetición. Jonathan Rodríguez era un joven de 30 años, pescador del estado Aragua". El 29 de julio de 2024 fue injustamente detenido y estuvo más de 6 meses encarcelado en Tocorón.

Durante su prisión, contrajo una infección pulmonar que se agravó por la desnutrición provocada por las condiciones inhumanas a las que el régimen somete a los presos políticos en esta prisión, convertida en centro de tortura.

A pesar de que sus familiares agotaron todos sus recursos económicos en exámenes y medicamentos, su salud continuó deteriorándose irreversiblemente.

"Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y fuerza a sus familiares y amigos. En Venezuela habrá justicia y jamás se repetirán actos crueles como éste que hoy sufre la familia Rodríguez. Que Dios bendiga a Jonathan y a todos los venezolanos víctimas de esta tiranía.", escribió la líder opositora María Corina Machado en sus redes sociales.