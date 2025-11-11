NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Joel David López y su padre regresaban a casa luego de un partido de fútbol cuando decidieron bañarse en pozo turístico.

Joel David López Solano, de 16 años y joven promesa del fútbol colombiano, protagonizó una tragedia que enluta al país. El juvenil jugador murió ahogado junto a su padre, de 42 años, quien falleció cuando intentaba salvarlo del agua, informan medios locales.

Según informaciones de medios locales como El Tiempo, la Opinión y Zona Judicial los dos hombres murieron en una zona llamada el Peñón, ubicada en la vereda Petaca en el municipio de Tuchín en el departamento de Córdoba.

Joel era una promesa del deporte y se preparaba para unirse a un reconocido club de Argentina que sería el San Lorenzo.

En hechos descritos por La Opinión se narra que Joel David y su padre regresaban a casa luego de un partido de fútbol cuando decidieron bañarse en pozo turístico.

“Mientras se bañaban, indican las informaciones, Orangel notó que su hijo se ahogaba, así que de inmediato salió a rescatarlo, pero ambos se hundieron”, narró el medio.

Inicialmente, se reseña, el cuerpo de Orangel fue rescatado minutos más tarde por algunos residentes de la zona, que le brindaron los primeros auxilios, pero estos fueron en vano.

“Horas más tarde, organismos de socorro se unieron a la búsqueda para encontrar a Joel David, el cual fue hallado sin signos vitales en el fondo del pozo”, precisa La Opinión.

Joel era una joven promesa del fútbol que hacía parte del club Santa Fe de Sincelejo y tenía programado un viaje para Argentina el próximo 29 de noviembre.

