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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Petróleo

El mercado petrolero entra en “zona roja” por conflicto militar en Medio Oriente, advierte la Agencia Internacional de la Energía

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Petróleo | Foto Canva
El director de la AIE afirmó que la organización está "lista para actuar" para liberar más reservas de petróleo "si los países lo deciden".

El mercado petrolero podría entrar en una "zona roja", con escasez de oferta en "julio o agosto", si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Oriente Medio, advirtió este jueves el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

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"El problema es que, a finales de junio y principios de julio, comienza la temporada de viajes", y "por lo general, la demanda de petróleo y el consumo de petróleo aumentan", explicó durante una intervención en un evento organizado por el centro de estudios Chatham House.

Ante esta situación, el director de la AIE afirmó que la organización está "lista para actuar" para liberar más reservas de petróleo "si los países lo deciden".

Para calmar los mercados, los 32 países miembros de la organización habían anunciado en marzo la liberación coordinada de 426 millones de barriles, es decir, más de un tercio de sus reservas estratégicas, una decisión sin precedentes.

Sin embargo, según la AIE, la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz relacionada por la guerra en Medio Oriente ya ha hecho perder más de mil millones de barriles de exportaciones procedentes de los productores del Golfo, lo que supone una pérdida para el mercado de unos 14 millones de barriles diarios.

En esta situación, y pese a las reservas estratégicas ya liberadas, la AIE ya había alertado el 13 de mayo sobre el agotamiento "récord" de las reservas petroleras a medida que el conflicto militar en Medio Oriente se intensifica.

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“Hasta ahora, hemos tenido tres grandes crisis energéticas: la de 1973, la de 1979, dos grandes crisis petroleras, y la de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania (…) esta crisis es mayor, diría que mucho mayor, que las tres crisis históricas juntas”, afirmó, Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

Sin una resolución rápida del conflicto, los precios del petróleo podrían dispararse aún más.

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