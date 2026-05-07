Evacuados de crucero con brote de hantavirus fueron hospitalizados en varios países de Europa; 14 españoles llegarán a cuarentena voluntaria en Madrid

Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.

El barco MV Hondius de bandera neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.

En horas de la mañana de este jueves el barco se encontraba al norte de Cabo Verde, según el sitio de seguimiento marítimo Marine Traffic, que prevé una llegada del buque a las Canarias el domingo al mediodía.

La ministra de Salud española, Mónica García, puntualizó que el barco llegará a Granadilla, en la isla de Tenerife.

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Asimismo, señaló que 14 españoles serán llevados a Madrid a “cuarentena voluntaria”.

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.

Los tres embarcaron en dos vuelos desde Praia, la capital caboverdiana, con dirección a Europa.

Uno de los aviones, con dos personas que estuvieron en el crucero, aterrizó el miércoles por la noche en Ámsterdam. Un paciente fue admitido en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.

La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer paciente evacuado, aterrizó el jueves por la mañana en Ámsterdam.

"Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático", según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.

Además de estas tres personas, un hombre está hospitalizado en Johannesburgo y otro en Suiza.

El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.

El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas. Uno de los tres fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.

Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El riesgo para el resto del mundo es bajo", dijo.

Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.