"No sabes un carajo": delantero que no fue incluido en la lista previa de la selección Colombia para el Mundial arremetió fuertemente contra Néstor Lorenzo

Un delantero que no fue incluido en la lista previa de jugadores de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunciada este jueves, arremetió fuertemente contra el entrenador Néstor Lorenzo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lorenzo anunció durante una rueda de prensa a los 55 futbolistas que integran el listado del que saldrán los convocados para la máxima cita, que empezará el 11 de junio y en la que Colombia debutará seis días después, el 17, contra Uzbekistán.

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Aunque la lista tuvo varias sorpresas, pues en ella se encuentran ciertos futbolistas que no fueron llamados para los últimos partidos, algunos mostraron su inconformidad y un atacante, que era pedido desde algunos sectores, se pronunció de manera contundente tras el anuncio de Lorenzo.

Se trata del delantero Roger Martínez. El cartagenero de 31 años subió una historia a su cuenta de Instagram tras conocer la lista previa en la que, además de destacar sus más recientes estadísticas, criticó con fuertes palabras la elección del estratega argentino de omitirlo.

"Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano. 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas. Peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo", escribió Martínez en su cuenta de Instagram.

Lo que hasta el momento parecía ser solo una muestra de inconformidad con la decisión y una exposición de sus números con el Al-Taawon FC de la liga de Arabia Saudita —donde juega Cristiano Ronaldo—, terminó con un insulto al entrenador y una insinuación de su favorecimiento sistemático contra otros futbolistas.

"Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo, pero ahí wee", agregó Martínez, quien incluyó un emoji de una rosca, que en Colombia suele emplearse para referirse a un grupo cerrado de personas que utiliza influencias y conexiones para obtener beneficios propios, excluyendo a otros.

El atacante, además, agregó un emoji de una mano con el dedo corazón arriba, lo que representa un gesto vulgar y ofensivo utilizado, sobre todo, en culturas occidentales para insultar o expresar desagrado.

Historia IG: @rogermartinez94

Martínez, cabe resaltar, tuvo algunas participaciones importantes con la selección Colombia cuando jugaba en el Racing Club de Avellaneda, equipo con el que salió campeón de la Copa Conmebol Sudamericana.

Desde su llegada a Arabia Saudita, sin embargo, Martínez no fue tenido en cuenta por el timonel del equipo cafetero, cuyas decisiones, debido al rendimiento del equipo, han sido cuestionadas por varios sectores de la prensa y la hinchada, así como por algunos futbolistas.

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Tras su debut contra Uzbekistán en el grupo K, Colombia enfrentará también a la República Democrática del Congo y después se medirá ante la Portugal de 'El Bicho'.